"В метро жило 160 тысяч харьковчан", — мэр Харькова рассказал о первых месяцах войны

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

В первые месяцы войну в харьковском метрополитене жило около 160 тысяч человек. Несмотря на различные занимаемые должности и уровень жизни, всех одинаково обеспечивали всем необходимым и оказывали защиту.

Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

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По вашим ощущениям, война стерла границы между разными классами общества?

— В первые дни войны я остановил метрополитен и здесь жили примерно 160 тысяч местных жителей и людей, приехавших в город. Всех мы кормили, всех лечили в случае необходимости, всех снабжали гигиеническими наборами. Мы не допустили ни одного желудочного заболевания. Тогда мы также эвакуировали людей по туннелям метро на Южный вокзал, потому что очень много выезжало тогда людей. У нас было время, когда в Харькове было около 300 тысяч жителей и это было тяжело. Я хочу поблагодарить наших работников метрополитена, с которыми постоянно был на связи.

Тогда и сейчас в своих обращениях я говорю "мы вместе харьковчане" и война очень объединила всех жителей и никакого разделения на так называемые "сорты" у нас нет, потому что мы одна дружная харьковская семья. Здесь были люди разных статусов: и состоятельные, и не состоятельные, и дети, и пенсионеры, и все мы были вместе и сейчас держимся вместе.

Напомним, недавно Игорь Терехов назвал впечатляющую сумму ущерба, нанесенного Харькову Россией. Эта сумма превысила 9,5 млрд. долларов США и показатели могут возрасти.