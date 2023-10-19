"У метро жило 160 тисяч харків'ян", — мер Харкова розповів про перші місяці війни

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

У перші місяці війну у харківському метрополітені жило близько 160 тисяч людей. Попри різні займані посади та рівень життя, усіх однаково забезпечували усім необхідним та надавали захист.

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE.

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— У перші дні війни я зупинив метрополітен, і тут жили близько 160 тисяч місцевих мешканців і людей, які приїхали до міста. Усіх ми годували, усіх лікували в разі необхідності, усіх забезпечували гігієнічними наборами. Ми не допустили жодного шлункового захворювання. Тоді ми також евакуйовували людей по тунелях метро на Південний вокзал, бо дуже багато виїжджало тоді людей. У нас були часи, коли в Харкові було близько 300 тисяч мешканців, і це була важко. Я хочу подякувати нашим працівникам метрополітену, з якими постійно був на зв'язку.

Тоді і зараз у своїх зверненнях я кажу "ми разом, харків'яни", і війна дуже об'єднала усіх мешканців, і ніякого поділу на так звані "сорти" у нас немає, бо ми одна дружня харківська родина. Тут були люди різних статусів: і заможні, і незаможні, і діти, і пенсіонери, і всі ми були разом і зараз тримаємося разом.

Нагадаємо, нещодавно Ігор Терехов назвав вражаючу суму збитків, завданих Харкову Росією. Ця сума перевищила 9,5 млрд доларів США, і показники можуть зрости.