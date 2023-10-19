Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Ексклюзив arrow "У метро жило 160 тисяч харків'ян", — мер Харкова розповів про перші місяці війни arrow

"У метро жило 160 тисяч харків'ян", — мер Харкова розповів про перші місяці війни

19 жовтня 2023 19:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
"У метро жило 160 тисяч харків'ян", — мер Харкова розповів про перші місяці війни
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У перші місяці війну у харківському метрополітені жило близько 160 тисяч людей. Попри різні займані посади та рівень життя, усіх однаково забезпечували усім необхідним та надавали захист. 

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE. 

Читайте також:

За вашими відчуттями, війна стерла межі між різними класами суспільства?

— У перші дні війни я зупинив метрополітен, і тут жили близько 160 тисяч місцевих мешканців і людей, які приїхали до міста. Усіх ми годували, усіх лікували в разі необхідності, усіх забезпечували гігієнічними наборами. Ми не допустили жодного шлункового захворювання. Тоді ми також евакуйовували людей по тунелях метро на Південний вокзал, бо дуже багато виїжджало тоді людей. У нас були часи, коли в Харкові було близько 300 тисяч мешканців, і це була важко. Я хочу подякувати нашим працівникам метрополітену, з якими постійно був на зв'язку.

Тоді і зараз у своїх зверненнях я кажу "ми разом, харків'яни", і війна дуже об'єднала усіх мешканців, і ніякого поділу на так звані "сорти" у нас немає, бо ми одна дружня харківська родина. Тут були люди різних статусів: і заможні, і незаможні, і діти, і пенсіонери, і всі ми були разом і зараз тримаємося разом. 

Нагадаємо, нещодавно Ігор Терехов назвав вражаючу суму збитків, завданих Харкову Росією. Ця сума перевищила 9,5 млрд доларів США, і показники можуть зрости. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі