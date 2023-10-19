Терехов ответил, действительно ли олигархи и бизнесмены помогли защитить Харьков от РФ

Мэр Харькова Игорь Терехов и ведущая Новини.LIVE Лана Шевчук. Фото: скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов ответил о слухах, что олигархи и бизнесмены помогли в определенное время защитить Харьков от российских оккупантов. Также он поблагодарил ВСУ и рассказал, как обороняли город.

Все подробности он рассказал в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

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Правда ли, что есть некоторые бизнесмены или другие влиятельные люди, которые помогли в свое время защитить Харьков от РФ?

— Я хочу сказать, что прежде всего я благодарен бойцам ВСУ. Я помню все, как мы защищали и обороняли наш город. Я очень благодарен бойцам территориальной обороны, которые в невероятно трудных условиях защищали границу с городом. Я благодарен всем харьковчанам, которые защищали, защищают и продолжают защищать не только наш город, но и всю Украину.

Главное — это наша нация, которая защищает свое государство. Наши горожане, которые защищают свой город: военный, работник коммунальной службы, врач, учитель. У каждого свой фронт, и это нужно понимать. Все вместе мы поступаем так, чтобы защитить Украину.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов также рассказал, как проходит процесс обучения в школе метро и назвал впечатляющую сумму ущерба, нанесенного Харькову Россией.