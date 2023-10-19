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Терехов відповів, чи справді олігархи і бізнесмени допомогли захистити Харків від РФ

19 жовтня 2023 16:30
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Терехов відповів, чи справді олігархи і бізнесмени допомогли захистити Харків від РФ
Мер Харкова Ігор Терехов та ведуча Новини.LIVE Лана Шевчук. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Мер Харкова Ігор Терехов відповів про чутки, що олігархи і бізнесмени допомогли в певний час захистити Харків від російських окупантів. Також він подякував ЗСУ і розповів, як обороняли місто. 

Всі подробиці він розповів в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE.

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Чи правда, що є певні бізнесмени чи інші впливові люди, які допомогли свого часу захистити Харків від РФ?

— Я хочу сказати, що перш за все я вдячний бійцям ЗСУ. Я пам'ятаю все, як ми захищали і обороняли наше місто. Я дуже вдячний бійцям територіальної оборони, які в неймовірно важких умовах захищали кордон з містом. Я вдячний всім харків'янам, які захищали, захищають і продовжують захищати не лише наше місто, а й всю Україну.

Головне — це наша нація, яка захищає свою державу. Наші містяни, які захищають своє місто: чи то військовий, чи працівник комунальної служби, чи лікар, чи вчитель. В кожного свій фронт, і це потрібно розуміти. Всі разом ми робимо так, аби захистити Україну. 

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов також розповів, як проходить процес навчання у школі метро, та назвав вражаючу суму збитків, завданих Харкову Росією.  

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