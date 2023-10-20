Сегодня в Харькове находится около 500 тысяч вынужденных переселенцев, — Терехов

Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в эксклюзивном интервью Новини.LIVE, как изменился Харьков после 24 февраля прошлого года.

Как изменился Харьков после 24 февраля прошлого года

По словам городского головы Харькова Игоря Терехова, город очень изменился после начала полномасштабной войны.

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"Изменился, потому что очень много людей уехало, но и очень много вернулось. Потом и очень много сегодня переехали из других городов и других областей. Хочу сказать, что сегодня в Харькове находится примерно 500 тысяч вынужденных переселенцев. Это жители Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей, других городов Украины деоккупированных территорий. Все они хотят быть в Харькове, никто никуда не хочет уезжать из Харькова", — сообщил Игорь Терехов.

Также мэр Харькова заявил, что город постепенно восстанавливается, и все помогают друг другу.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов также рассказал, как проходит процесс обучения в школе метро.

Также мы писали, что мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в эксклюзивном интервью Новини.LIVE, переходят ли харьковчане на общение на украинский язык и какие настроения в городе. Кроме того, он развеял мифы о пророссийских горожанах.