Сьогодні у Харкові перебуває приблизно 500 тисяч вимушених переселенців, — Терехов

Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Мер Харкова Ігор Терехов розповів в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE, як змінився Харків після 24 лютого минулого року.

Як змінився Харків після 24 лютого минулого року

За словами міського голови Харкова Ігора Терехов, місто дуже змінилося після початку повномасштабної війни.

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"Змінився, бо дуже багато людей виїхало але і дуже багато повернулось. Потім і дуже багато сьогодні переїхали з інших міст і інших областей. Хочу сказати, що сьогодні у Харкові перебуває приблизно 500 тисяч вимушених переселенців. Це мешканці Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької областей, інших

міст України деокупованих територій. Усі вони хочуть бути у Харкові, ніхто нікуди не хоче виїжджати з Харкова", — повідомив Ігор Терехов.

Також мер Харкова заявив, що місто поступово відновлюється і всі допомагають один одному.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов також розповів, як проходить процес навчання у школі метро.

Також ми писали, що мер Харкова Ігор Терехов розповів в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE, чи переходять харків'яни на спілкування українською мовою та які настрої в місті. Окрім того, він розвіяв міфи про проросійських містян.