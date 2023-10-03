Ситуация в оккупированных Олешках: россияне напиваются и обстреливают город

Как выглядят оккупированные Олешки на Херсонщине. Фото: источник Новини.LIVE

В оккупированных Олешках на Херсонщине россияне устраивают "пьяный дебош", разворовывая магазины с алкоголем и затем обстреливая город из минометов.

Такую информацию нам эксклюзивно подтвердил мэр Олешек Евгений Рыщук.

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Новини.LIVE из собственных источников на временно оккупированной Херсонщине стало известно, что в Олешках россияне, несмотря на запрет на употребление алкоголя, напиваются и обстреливают город. В частности, бросают гранаты в жилые подъезды. Данную информацию мы также уточнили в мэра города.

"Все это было не вчера и не позавчера. Это все было последние полгода и даже больше, когда начались активные боевые действия. Алкоголя там валом у них, грабят торговые точки. Не в первый раз говорю, что ставят минометы на берегу реки и направляют на город, издеваются над людьми", — сказал Рыщук.

Как выглядят оккупированные Олешки на Херсонщине. Фото: источник Новини.LIVE

Также он добавил, что в городе было спокойнее, когда россияне считали его своим навсегда и думали, что там будут жить. Как только они поняли, что это серая зона и зона боевых действий, тогда их ничего не останавливало.

"Они все приезжают в город в надежде, что они что-то домой передадут. Поэтому грабят все. Квартиры, где никто не живет, все открыты. У некоторых россияне живут, а некоторые разграбили и вывезли", — добавил мэр Олешок.

Напомним, в конце сентября в РФ отметили первую годовщину "присоединения новых регионов". Именно так российская пропаганда называет незаконную аннексию части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

К сожалению, еще достаточно многие украинские населенные пункты остаются под российской оккупацией, где РФ пытается ввести расчеты в рублях, а украинскую гривну максимально обесценить.