Ситуація в окупованих Олешках: росіяни напиваються і обстрілюють місто

Який вигляд мають окуповані Олешки на Херсонщині. Фото: джерело Новини.LIVE

В окупованих Олешках на Херсонщині росіяни влаштовують "п’яний дебош", розкрадаючи магазини з алкоголем і потім обстрілюючи місто з мінометів.

Таку інформацію нам ексклюзивно підтвердив мер Олешок Євген Рищук.

Читайте також:

Новини.LIVE з власних джерел на тимчасово окупованій Херсонщині стало відомо, що в Олешках росіяни, попри заборону на вживання алкоголю, напиваються і обстрілюють місто. Зокрема, кидають гранати в житлові під‘їзди. Цю інформацію ми також уточнили в мера міста.

"Все це було не вчора і не позавчора. Це все було останні пів року і навіть більше, коли почалися активні бойові дії. Алкоголя там валом у них, грабують торгові точки. Не перший раз кажу, що ставлять міномети на березі річки і направляють на місто, знущаються над людьми", — сказав Рищук.

Який вигляд мають окуповані Олешки на Херсонщині. Фото: джерело Новини.LIVE

Також він додав, що у місті було спокійніше, коли росіяни вважали його своїм назавжди і думали, що будуть там жити. Як тільки вони зрозуміли, що це сіра зона і зона бойових дій, тоді їх нічого не зупиняло.

"Вони всі приїжджають у місто з надією, що вони щось додому передадуть. Тому грабують все. Квартири, де ніхто не живе, всі відкриті. В деяких росіяни живуть, а деякі розграбували і вивезли", — додав мер Олешок.

Нагадаємо, наприкінці вересня в РФ відзначили першу річницю "приєднання нових регіонів". Саме так російська пропаганда називає незаконну анексію частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

На жаль, ще досить багато українських населених пунктів залишаються під російською окупацією, де РФ намагається запровадити розрахунки у рублях, а українську гривню максимально знецінити.