Нэнси Пелоси прокомментировала визит Зеленского в США
Президент Украины Владимир Зеленский неделю провел в Соединенных Штатах Америки. Президент четко очертил цели и потребности Украины, а также с невероятной благодарностью обратился к американским политикам и деятелям.
Своими впечатлениями от визита Владимира Зеленского эксклюзивно с Новини.LIVE поделилась бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Нэнси Пелоси о визите Зеленского
Президент Зеленский в Вашингтоне, выступая в Национальном архиве США, выразил огромную благодарность Америке, американским политикам и простым гражданам за их поддержку Украины в войне против России.
Во время выступления присутствовали сенаторы и конгрессмены США. Также присоединилась экс-спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси.
"Я думаю, это был чрезвычайно продуктивный и вдохновляющий визит. Говорили четко и фактами о том, какие перспективы и какие потребности. Он говорил с благодарностью сегодня на встречах, говорил с благодарностью к американцам, с видением успеха, с планом, как его достичь, и с просьбой о том, что ему для этого нужно", — поделилась впечатлениями Нэнси Пелоси из Новини.LIVE.
Напомним, во время выступления в Национальном архиве США президент Зеленский вручил награды американцам, прилагающим усилия для помощи Украине в борьбе с Россией.