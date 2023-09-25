Нэнси Пелоси прокомментировала визит Зеленского в США

Бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Мария Кагал Редактор международного отдела

Президент Украины Владимир Зеленский неделю провел в Соединенных Штатах Америки. Президент четко очертил цели и потребности Украины, а также с невероятной благодарностью обратился к американским политикам и деятелям.

Своими впечатлениями от визита Владимира Зеленского эксклюзивно с Новини.LIVE поделилась бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Читайте также:

Нэнси Пелоси о визите Зеленского

Президент Зеленский в Вашингтоне, выступая в Национальном архиве США, выразил огромную благодарность Америке, американским политикам и простым гражданам за их поддержку Украины в войне против России.

Во время выступления присутствовали сенаторы и конгрессмены США. Также присоединилась экс-спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси.

"Я думаю, это был чрезвычайно продуктивный и вдохновляющий визит. Говорили четко и фактами о том, какие перспективы и какие потребности. Он говорил с благодарностью сегодня на встречах, говорил с благодарностью к американцам, с видением успеха, с планом, как его достичь, и с просьбой о том, что ему для этого нужно", — поделилась впечатлениями Нэнси Пелоси из Новини.LIVE.

Напомним, во время выступления в Национальном архиве США президент Зеленский вручил награды американцам, прилагающим усилия для помощи Украине в борьбе с Россией.