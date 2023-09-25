Візит президента Володимира Зеленського в США: ексклюзивні подробиці

Володимир Зеленський в будівлі Національного архіву США. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

У рамках візиту до Сполучених Штатів Америки президент України зустрівся з українською та американською громадами у США. Серед присутніх на зустрічі — представники урядових та ділових кіл США, волонтери та медики, які з початку повномасштабної війни допомагають Україні та українцям із гуманітарною допомогою, лікуванням та адаптацією для тих, хто прибув до Сполучених Штатів.

Кореспондентка Новини.LIVE у США Уляна Бойчук розповіла ексклюзивні подробиці з візиту.

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Нагороди від президента Зеленського в США

"Я хочу, щоб ви всі знали, що Америка врятувала мільйони українських життів. Мільйони! Чоловіків і жінок, дітей і дорослих. У містах і селах. Мільйони українських дітей тепер можуть бути зі своїми матерями. Чоловіки на фронті тепер чують, як їхні діти чекають на них у тилових містах і селах. Це можливо тому, що більша частина України — вільна. І ми повинні звільнити всю нашу землю, всіх наших людей. І я дякую кожному американцю, кожному у світі, хто допомагає, за кожне врятоване життя в Україні", — каже президент України Володимир Зеленський.

У Вашингтоні, у будівлі Національного архіву Сполучених штатів Америки, президент України Володимир Зеленський подякував нагородами усім американцям, які долучаються власними зусиллями до майбутньої перемоги України.

Серед нагороджених, зокрема, лікарі, волонтери та духовенство.

Нагорода від президента Зеленського. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

На події були також присутні сенатори, конгресмени та усі ті, кому небайдужа доля України.

"Я думаю, це був надзвичайно продуктивний та надихаючий візит. Говорили чітко і фактами про те, які є перспективи і які потреби. Він говорив із вдячністю сьогодні на зустрічах, говорив із вдячністю до американців, з баченням успіху, з планом, як його досягти і з проханням того, що йому для цього потрібно", — так говорить про візит президента Зеленського Ненсі Пелосі.

Володимир Зеленський виголошує подяку американцям. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Американці, які отримали нагороди від президента України, зазначають, що це було надзвичайно важливо для них, адже ці нагороди додають сили і наснаги продовжувати робити все, що в їхніх силах, для допомоги Україні.

"Дуже приємно отримати цю нагороду, тому що я розумію, що я її отримую для наших всіх волонтерів, для наших всіх українських американців, котрі допомагають Україні. Тому що, справді, ми є тил України і ми маємо робити все, що тільки можемо", — каже почесний консул України у Філедальфії Ірина Мазур.

Нагадаємо, під час візиту в США на полях Генасамблеї ООН Володимир Зеленський провів низку важливих зустрічей, зокрема й з американським президентом Джо Байденом.