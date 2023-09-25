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Нагорода від президента: Зеленський у США відзначив волонтерів, лікарів і духовенство

25 вересня 2023 14:59
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Уляна Бойчук
Уляна Бойчук
журналістка, (США)
Візит президента Володимира Зеленського в США: ексклюзивні подробиці
Володимир Зеленський в будівлі Національного архіву США. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Уляна Бойчук
Уляна Бойчук
журналістка, (США)

У рамках візиту до Сполучених Штатів Америки президент України зустрівся з українською та американською громадами у США. Серед присутніх на зустрічі — представники урядових та ділових кіл США, волонтери та медики, які з початку повномасштабної війни допомагають Україні та українцям із гуманітарною допомогою, лікуванням та адаптацією для тих, хто прибув до Сполучених Штатів. 

Кореспондентка Новини.LIVE у США Уляна Бойчук розповіла ексклюзивні подробиці з візиту. 

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Нагороди від президента Зеленського в США

"Я хочу, щоб ви всі знали, що Америка врятувала мільйони українських життів. Мільйони! Чоловіків і жінок, дітей і дорослих. У містах і селах. Мільйони українських дітей тепер можуть бути зі своїми матерями. Чоловіки на фронті тепер чують, як їхні діти чекають на них у тилових містах і селах. Це можливо тому, що більша частина України — вільна. І ми повинні звільнити всю нашу землю, всіх наших людей. І я дякую кожному американцю, кожному у світі, хто допомагає, за кожне врятоване життя в Україні", каже президент України Володимир Зеленський. 

У Вашингтоні, у будівлі Національного архіву Сполучених штатів Америки, президент України Володимир Зеленський подякував нагородами усім американцям, які долучаються власними зусиллями до майбутньої перемоги України. 

Серед нагороджених, зокрема, лікарі, волонтери та духовенство.

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Нагорода від президента Зеленського. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

На події були також присутні сенатори, конгресмени та усі ті, кому небайдужа доля України. 

"Я думаю, це був надзвичайно продуктивний та надихаючий візит. Говорили чітко і фактами про те, які є перспективи і які потреби. Він говорив із вдячністю сьогодні на зустрічах, говорив із вдячністю до американців, з баченням успіху, з планом, як його досягти і з проханням того, що йому для цього потрібно", — так говорить про візит президента Зеленського Ненсі Пелосі.

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Володимир Зеленський виголошує подяку американцям. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Американці, які отримали нагороди від президента України, зазначають, що це було надзвичайно важливо для них, адже ці нагороди додають сили і наснаги продовжувати робити все, що в їхніх силах, для допомоги Україні. 

"Дуже приємно отримати цю нагороду, тому що я розумію, що я її отримую для наших всіх волонтерів, для наших всіх українських американців, котрі допомагають Україні. Тому що, справді, ми є тил України і ми маємо робити все, що тільки можемо", — каже почесний консул України у Філедальфії Ірина Мазур.

Нагадаємо, під час візиту в США на полях Генасамблеї ООН Володимир Зеленський провів низку важливих зустрічей, зокрема й з американським президентом Джо Байденом. 

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