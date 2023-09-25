Визит президента Владимира Зеленского в США: эксклюзивные подробности

Владимир Зеленский в здании Национального архива США. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

В рамках визита в Соединенные Штаты Америки президент Украины встретился с украинским и американским сообществами в США. Среди присутствующих на встрече представители правительственных и деловых кругов США, волонтеры и медики, которые с начала полномасштабной войны помогают Украине и украинцам с гуманитарной помощью, лечением и адаптацией для прибывших в Соединенные Штаты.

Корреспондент Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук рассказала эксклюзивные подробности по визиту.

Читайте также:

Награды от президента Зеленского в США

"Я хочу, чтобы вы все знали, что Америка спасла миллионы украинских жизней. Миллионы! Мужчин и женщин, детей и взрослых. В городах и селах. Миллионы украинских детей теперь могут быть со своими матерями. Мужчины на фронте теперь слышат, как их дети ждут их в тыловых городах и селах, это возможно потому, что большая часть Украины — свободная, и мы должны освободить всю нашу землю, всех наших людей, и я благодарю каждого американца, каждого в мире, кто помогает, за каждую спасенную жизнь в Украине", — говорит президент Украины Владимир Зеленский.

В Вашингтоне, в здании Национального архива Соединенных штатов Америки, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил и вручил награды всем американцам, которые приобщаются собственными усилиями к предстоящей победе Украины.

Среди награжденных врачи, волонтеры и духовенство.

Награда от президента Зеленского. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

На мероприятии также присутствовали сенаторы, конгрессмены и все те, кому небезразлична судьба Украины.

"Я думаю, это был чрезвычайно продуктивный и вдохновляющий визит. Говорили четко и фактами о том, какие перспективы и какие потребности. Он говорил с благодарностью сегодня на встречах, говорил с благодарностью к американцам, с видением успеха, с планом, как его достичь, и с просьбой о том, что ему для этого нужно", — так говорит о визите президента Зеленского Нэнси Пелоси.

Владимир Зеленский благодарит американцев. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Американцы, получившие награды от президента Украины, отмечают, что это было чрезвычайно важно для них, ведь эти награды придают силы продолжать делать все, что в их силах, для помощи Украине.

"Очень приятно получить эту награду, потому что я понимаю, что я ее получаю для наших всех волонтеров, для наших всех украинских американцев, которые помогают Украине. Потому что действительно, мы тыл Украины, и мы должны делать все, что только можем", – говорит почетный консул Украины в Филедальфии Ирина Мазур.

Напомним, во время визита в США на полях Генассамблеи ООН Владимир Зеленский провел ряд важных встреч, в том числе с американским президентом Джо Байденом.