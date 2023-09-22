Поїздка Зеленського у США: підсумки

Володимир Зеленський на тижні високого рівня. Фото: з відкритих джерел

У п’ятницю, 22 вересня, завершився візит президента України Володимира Зеленського у США. На полях Генасамблеї ООН він провів низку зустрічей зі світовими лідерами, зокрема і з президентом США Джо Байденом.

Про яку підтримку України вдалося домовитися і як пройшла поїздка Зеленського — у підсумковому сюжеті Новини.LIVE з місця події.

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Нагадаємо, у п'ятницю, 22 вересня, наприкінці свого візиту у США Президент України Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною нагородили американських діячів, які допомагають Україні. Вони наголосили, що без таких людей у світі не залишилося б жодної свободи.

Додамо, 19 вересня Володимир Зеленський прибув до США, де провів низку важливих зустрічей та переговорів. Зокрема, як наслідок, Україна отримає новий пакет військової допомоги від США та країни спільно почнуть виробляти зброю.