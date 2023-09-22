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Итоги визита Зеленского в США: все, что нужно знать

22 сентября 2023 16:51
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Поездка Зеленского в США: итоги
Владимир Зеленский на неделе высокого уровня. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В пятницу, 22 сентября,  завершился визит президента Украины Владимира Зеленского в США. На полях Генассамблеи ООН он провел ряд встреч с мировыми лидерами, в том числе с президентом США Джо Байденом.

О какой поддержке Украины удалось договориться и как прошла поездка Зеленского — в итоговом сюжете Новини.LIVE с места события.

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Напомним, в пятницу, 22 сентября, в конце своего визита в США Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей женой наградили американских деятелей, помогающих Украине. Они подчеркнули, что без таких людей в мире не осталось бы никакой свободы.

Добавим, 19 сентября Владимир Зеленский прибыл в США, где провел ряд важных встреч и переговоров. В частности, в результате их Украина получит новый пакет военной помощи от США и страны совместно начнут производить оружие.

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