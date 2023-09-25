Ненсі Пелосі прокоментувала візит Зеленського в США

Колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Президент України Володимир Зеленський тиждень провів у Сполучених Штатах Америки. Президент чітко окреслив цілі та потреби України, а також з неймовірною вдячністю звернувся до американських політиків та діячів.

Своїми враженнями від візиту Володимира Зеленського ексклюзивно з Новини.LIVE поділилась колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі.

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Президент Зеленський у Вашингтоні під час виступу в Національному архіві США висловив величезну вдячність Америці, американським політикам та простим громадянам за їхню підтримку України у війні проти Росії.

Під час виступу були присутні сенатори та конгресмени США. Також приєдналась екс-спікерка Палати представників Сполучених Штатів Ненсі Пелосі.

"Я думаю, це був надзвичайно продуктивний та надихаючий візит. Говорили чітко і фактами про те, які є перспективи і які потреби. Він говорив із вдячністю сьогодні на зустрічах, говорив із вдячністю до американців, з баченням успіху, з планом, як його досягти, і з проханням того, що йому для цього потрібно", — поділилась враженнями Ненсі Пелосі з Новини.LIVE.

Нагадаємо, під час виступу в Національному архіві США президент Зеленський вручив нагороди американцям, які докладають зусиль для допомоги Україні в боротьбі з Росією.