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Ненсі Пелосі прокоментувала візит Зеленського в США

25 вересня 2023 18:22
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Ненсі Пелосі прокоментувала візит Зеленського в США
Колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Президент України Володимир Зеленський тиждень провів у Сполучених Штатах Америки. Президент чітко окреслив цілі та потреби України, а також з неймовірною вдячністю звернувся до американських політиків та діячів. 

Своїми враженнями від візиту Володимира Зеленського ексклюзивно з Новини.LIVE поділилась колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі. 

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Президент Зеленський у Вашингтоні під час виступу в Національному архіві США висловив величезну вдячність Америці, американським політикам та простим громадянам за їхню підтримку України у війні проти Росії. 

Під час виступу були присутні сенатори та конгресмени США. Також приєдналась екс-спікерка Палати представників Сполучених Штатів Ненсі Пелосі. 

"Я думаю, це був надзвичайно продуктивний та надихаючий візит. Говорили чітко і фактами про те, які є перспективи і які потреби. Він говорив із вдячністю сьогодні на зустрічах, говорив із вдячністю до американців, з баченням успіху, з планом, як його досягти, і з проханням того, що йому для цього потрібно", — поділилась враженнями Ненсі Пелосі з Новини.LIVE.

Нагадаємо, під час виступу в Національному архіві США президент Зеленський вручив нагороди американцям, які докладають зусиль для допомоги Україні в боротьбі з Росією. 

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