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На авто для ВСУ меньше, чем на снос дома: бюджет Черновцов на армию в 2023 году

12 октября 2023 17:25
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Бюджет Черновцов 2023 года: сколько денег пошло на ВСУ
Расходы Черновцов на ВСУ. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Города Украины уже начали формировать свои бюджеты на 2024 год, и в некоторых областных центрах граждане выходят на акции, чтобы местные власти направляли расходы на армию, а не на дороги. В 2023 году города тратили деньги на армию путем предоставления субвенции государственному бюджету.

Сколько из своего бюджета на ВСУ потратил Черновицкий городской совет, Новини.LIVE узнало в ответ на запрос.

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Согласно предоставленной информации, расходы бюджета Черновицкой городской территориальной громады на 2023 год утверждены в сумме 3133,6 млн грн. Из них громада выделяет деньги на ВСУ посредством передачи субвенции из бюджета города государственному бюджету на выполнение программ социально-экономического развития регионов.

Часть расходов из бюджета Черновцов на 2023 год пошла на армию, в том числе на автомобили для ВСУ и поддержку ТРО.

Бюджет Черновцов на ВСУ

Из общего бюджета города на финансирование сил обороны Черновцов в 2023 году было направлено 184,9 млн грн (за январь-сентябрь). Из них:

  • 19,8 млн грн — на мероприятия по поддержке подразделений территориальной обороны;
  • 161,3 млн грн — на мероприятия по поддержке военных формирований;
  • 3,8 млн грн — на покупку автомобилей для подразделений ВСУ.
Бюджет Черновцов
Бюджет Черновцов на 2023 рік. Фото: Новини.LIVE

Также добавим, что решением исполкома в Черновцах 22 сентября было выделено более 7 млн грн на демонтаж одного дома по ул. Русской, 6. Деньги на это взяли из благоустройства. 

Дом в Черновцах
Обрушение дома в Черновцах. Фото: "Суспільне Чернівці"

Раньше мы узнали, сколько денег на армию выделили из местного бюджета Николаева и на что.

Также мы писали, что Одесский городской совет из бюджета города на 2023 год часть средств потратил на армию — почти 900 млн грн. Из них более половины денег составляет статья расходов, содержащая деньги на общую мобилизацию.

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На авто для ВСУ меньше, чем на снос дома: бюджет Черновцов на армию в 2023 году

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