Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Ексклюзив arrow На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році arrow

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

12 жовтня 2023 17:25
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Бюджет Чернівців 2023: скільки грошей пішло на ЗСУ
Витрати Чернівців на ЗСУ. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Міста України вже почали формувати свої бюджети на 2024 рік, і в деяких обласних центрах громадяни виходять на акції, аби місцева влада спрямовувала видатки на армію, а не на дороги. У 2023 році міста витрачали гроші на армію шляхом надання субвенції державному бюджету. 

Скільки зі свого бюджету на ЗСУ витратила Чернівецька міська рада, Новини.LIVE дізналося у відповідь на запит. 

Читайте також:

Згідно з наданою інформацією, видатки бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2023 рік затверджені у сумі 3133,6 млн грн. З них громада виділяє гроші на ЗСУ шляхом передачі субвенції з бюджету міста державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів.

Частина видатків з бюджету Чернівців на 2023 рік пішла на армію, зокрема на автівки для ЗСУ та підтримку ТРО. 

Бюджет Чернівців на ЗСУ

Із загального бюджету міста на фінансування сил оборони Чернівців у 2023 році було спрямовано 184,9 млн грн (за січень-вересень). З них: 

  • 19,8 млн грн — на заходи з підтримки підрозділів територіальної оборони;
  • 161,3 млн грн — на заходи з підтримки військових формувань; 
  • 3,8 млн грн — на придбання автомобілів для підрозділів ЗСУ.
Бюджет Черновцов
Бюджет Чернівців на 2023 рік. Фото: Новини.LIVE

Також додамо, що рішенням виконкому у Чернівцях 22 вересня виділили понад 7 млн грн на демонтаж одного будинку на вул. Руській, 6. Гроші на це взяли з благоустрою. 

Дом в Черновцах
Обвал будинку у Чернівцях. Фото: "Суспільне Чернівці"

Раніше ми дізналися, скільки грошей на армію виділили з місцевого бюджету Миколаєва і на що саме. 

Також ми писали, що Одеська міська рада з бюджету міста на 2023 рік частину коштів витратила на армію — майже 900 млн грн. З них понад половину грошей становить стаття витрат, яка містить гроші на загальну мобілізацію. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз