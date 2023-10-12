Бюджет Чернівців 2023: скільки грошей пішло на ЗСУ

Витрати Чернівців на ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Міста України вже почали формувати свої бюджети на 2024 рік, і в деяких обласних центрах громадяни виходять на акції, аби місцева влада спрямовувала видатки на армію, а не на дороги. У 2023 році міста витрачали гроші на армію шляхом надання субвенції державному бюджету.

Скільки зі свого бюджету на ЗСУ витратила Чернівецька міська рада, Новини.LIVE дізналося у відповідь на запит.

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Згідно з наданою інформацією, видатки бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2023 рік затверджені у сумі 3133,6 млн грн. З них громада виділяє гроші на ЗСУ шляхом передачі субвенції з бюджету міста державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів.

Частина видатків з бюджету Чернівців на 2023 рік пішла на армію, зокрема на автівки для ЗСУ та підтримку ТРО.

Бюджет Чернівців на ЗСУ

Із загального бюджету міста на фінансування сил оборони Чернівців у 2023 році було спрямовано 184,9 млн грн (за січень-вересень). З них:

19,8 млн грн — на заходи з підтримки підрозділів територіальної оборони;

161,3 млн грн — на заходи з підтримки військових формувань;

3,8 млн грн — на придбання автомобілів для підрозділів ЗСУ.

Бюджет Чернівців на 2023 рік. Фото: Новини.LIVE

Також додамо, що рішенням виконкому у Чернівцях 22 вересня виділили понад 7 млн грн на демонтаж одного будинку на вул. Руській, 6. Гроші на це взяли з благоустрою.

Обвал будинку у Чернівцях. Фото: "Суспільне Чернівці"

Раніше ми дізналися, скільки грошей на армію виділили з місцевого бюджету Миколаєва і на що саме.

Також ми писали, що Одеська міська рада з бюджету міста на 2023 рік частину коштів витратила на армію — майже 900 млн грн. З них понад половину грошей становить стаття витрат, яка містить гроші на загальну мобілізацію.