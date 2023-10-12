Бюджет Чернівців 2023: скільки грошей пішло на ЗСУ

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році
Міста України вже почали формувати свої бюджети на 2024 рік, і в деяких обласних центрах громадяни виходять на акції, аби місцева влада спрямовувала видатки на армію, а не на дороги. У 2023 році міста витрачали гроші на армію шляхом надання субвенції державному бюджету.
Скільки зі свого бюджету на ЗСУ витратила Чернівецька міська рада, Новини.LIVE дізналося у відповідь на запит.
Згідно з наданою інформацією, видатки бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2023 рік затверджені у сумі 3133,6 млн грн. З них громада виділяє гроші на ЗСУ шляхом передачі субвенції з бюджету міста державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів.
Частина видатків з бюджету Чернівців на 2023 рік пішла на армію, зокрема на автівки для ЗСУ та підтримку ТРО.
Бюджет Чернівців на ЗСУ
Із загального бюджету міста на фінансування сил оборони Чернівців у 2023 році було спрямовано 184,9 млн грн (за січень-вересень). З них:
- 19,8 млн грн — на заходи з підтримки підрозділів територіальної оборони;
- 161,3 млн грн — на заходи з підтримки військових формувань;
- 3,8 млн грн — на придбання автомобілів для підрозділів ЗСУ.
Також додамо, що рішенням виконкому у Чернівцях 22 вересня виділили понад 7 млн грн на демонтаж одного будинку на вул. Руській, 6. Гроші на це взяли з благоустрою.
Раніше ми дізналися, скільки грошей на армію виділили з місцевого бюджету Миколаєва і на що саме.
Також ми писали, що Одеська міська рада з бюджету міста на 2023 рік частину коштів витратила на армію — майже 900 млн грн. З них понад половину грошей становить стаття витрат, яка містить гроші на загальну мобілізацію.