Отопительный сезон 2024: каким будет график отключений света

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

В скором времени будет стартовать отопительный сезон, который у украинцев ассоциируется с блэкаутами. Однако в этом году энергетическая система подготовлена лучше, чем была прошлой зимой.

Об этом Новини.LIVE эксклюзивно рассказал народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук.

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Нардеп Юрий Камельчук. Фото: из открытых источников

"Энергетическая система лучше подготовлена, чем в прошлом году. И с точки зрения того, что мы понимаем как действовать в критических ситуациях, и где какие системы защиты и дополнительное оборудование, если вдруг нужно будет менять его. У нас есть запас оборудования, к счастью, формируется запас угля. Атомные блоки должны выйти из ремонта в полном объеме согласно графику", — сказал Камельчук.

Он добавил, что все будет зависеть от работы системы воздушной безопасности, как Украина будет справляться с "шахедами". В целом, по словам нардепа, все энергетические объекты проходили обучение, как поступать в критических ситуациях.

"Сценарии мы уже отработали в прошлом году и в этом году отрабатывали на случай, если будут повреждения, чтобы отключения были недолговременными", — добавил Камельчук.

Напомним, в Минэнерго уже составили график отключений электроэнергии.

Добавим, в условиях войны на течение отопительного сезона влияют две вещи – погода и обстрелы со стороны РФ. Последние, к сожалению, предусмотреть невозможно. Однако Украина надеется на силы ПВО, но и те не покроют всю территорию полностью.