Опалювальний сезон 2024: яким буде графік відключень світла

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Незабаром стартуватиме опалювальний сезон, який в українців асоціюється з блекаутами. Однак цьогоріч енергетична система підготовлена краще, ніж була минулої зими.

Про це Новини.LIVE ексклюзивно розповів народний депутат України, член комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук.

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Нардеп Юрій Камельчук. Фото: з відкритих джерел

"Енергетична система краще підготовлена, ніж минулого року. І з точки зору того, що ми розуміємо як діяти в критичних ситуаціях, і де які системи захисту і додаткове обладнання, якщо раптом треба буде міняти його. Ми маємо запас обладнання, на щастя, формується запас вугілля. Атомні блоки мають вийти з ремонту в повному обсязі за графіком", — сказав Камельчук.

Він додав, що все залежатиме від роботи системи повітряної безпеки, як Україна справлятиметься з "шахедами". Загалом, за словами нардепа, всі енергетичні об'єкти проходили навчання, як діяти в критичних ситуаціях.

"Сценарії ми вже відпрацювали минулого року і цього року відпрацьовували на випадок, якщо будуть пошкодження, щоб відключення були недовготривалими", — додав Камельчук.

Нагадаємо, в Міненерго вже склали графік відключень електроенергії.

Додамо, в умовах війни на перебіг опалювального сезону впливають дві речі — погода та обстріли з боку РФ. Останні, на жаль, передбачити неможливо. Однак Україна сподівається на сили ППО, але і ті не покриють всю територію повністю.