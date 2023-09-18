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"Краще, ніж минулого року": на які відключення світла чекати

18 вересня 2023 21:40
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Опалювальний сезон 2024: яким буде графік відключень світла
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Незабаром стартуватиме опалювальний сезон, який в українців асоціюється з блекаутами. Однак цьогоріч енергетична система підготовлена краще, ніж була минулої зими. 

Про це Новини.LIVE ексклюзивно розповів народний депутат України, член комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук. 

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Нардеп Юрій Камельчук. Фото: з відкритих джерел

"Енергетична система краще підготовлена, ніж минулого року. І з точки зору того, що ми розуміємо як діяти в критичних ситуаціях, і де які системи захисту і додаткове обладнання, якщо раптом треба буде міняти його. Ми маємо запас обладнання, на щастя, формується запас вугілля. Атомні блоки мають вийти з ремонту в повному обсязі за графіком", — сказав Камельчук. 

Він додав, що все залежатиме від роботи системи повітряної безпеки, як Україна справлятиметься з "шахедами". Загалом, за словами нардепа, всі енергетичні об'єкти проходили навчання, як діяти в критичних ситуаціях. 

"Сценарії ми вже відпрацювали минулого року і цього року відпрацьовували на випадок, якщо будуть пошкодження, щоб відключення були недовготривалими", — додав Камельчук.

Нагадаємо, в Міненерго вже склали графік відключень електроенергії. 

Додамо, в умовах війни на перебіг опалювального сезону впливають дві речі — погода та обстріли з боку РФ. Останні, на жаль, передбачити неможливо. Однак Україна сподівається на сили ППО, але і ті не покриють всю територію повністю. 

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