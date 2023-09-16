Опалювальний сезон 2023: чи достатньо ППО в Україні

Нардеп Юрій Камельчук. Фото: з відкритих джерел

В умовах війни на перебіг опалювального сезону впливають дві речі — погода та обстріли з боку РФ. Останні, на жаль, передбачити неможливо. Однак Україна сподівається на сили ППО, але і ті не покриють всю територію повністю.

Про це Новини.LIVE ексклюзивно розповів народний депутат України, член комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук.

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"Єдине, що найважче спрогнозувати, кількість обстрілів з боку РФ і де буде зосереджено більша кількість ППО, і чи буде додаткова ППО. Переговори постійно ведуться. Територія України є надзвичайно великою. На жаль, з наявними засобами, які є в Україні, чи навіть з тими, які в інших країнах і не передаються Україні, але про це говориться, ми не можемо покрити всю територію", — сказав Камельчук.

Нагадаємо, в Одесі продовжується підготовка до опалювального сезону. Наразі 94% соціальної сфери та житлово-комунального господарства готові до настання холодів.