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В України не вистачить ППО, щоб захиститися зимою від обстрілів — заява нардепа

16 вересня 2023 06:19
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Опалювальний сезон 2023: чи достатньо ППО в Україні
Нардеп Юрій Камельчук. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В умовах війни на перебіг опалювального сезону впливають дві речі — погода та обстріли з боку РФ. Останні, на жаль, передбачити неможливо. Однак Україна сподівається на сили ППО, але і ті не покриють всю територію повністю. 

Про це Новини.LIVE ексклюзивно розповів народний депутат України, член комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук. 

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"Єдине, що найважче спрогнозувати, кількість обстрілів з боку РФ і де буде зосереджено більша кількість ППО, і чи буде додаткова ППО. Переговори постійно ведуться. Територія України є надзвичайно великою. На жаль, з наявними засобами, які є в Україні, чи навіть з тими, які в інших країнах і не передаються Україні, але про це говориться, ми не можемо покрити всю територію", — сказав Камельчук.

Нагадаємо, в Одесі продовжується підготовка до опалювального сезону. Наразі 94% соціальної сфери та житлово-комунального господарства готові до настання холодів. 

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