Отопительный сезон 2023: достаточно ли ПВО в Украине

Нардеп Юрий Камельчук. Фото: с открытых источников

В условиях войны на ход отопительного сезона влияют две вещи — погода и обстрелы со стороны РФ. Последние, к сожалению, предусмотреть невозможно. Однако Украина надеется на силы ПВО, но и те не покроют всю территорию полностью.

Об этом Новини.LIVE эксклюзивно рассказал народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук.

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"Единственное, что тяжелее всего спрогнозировать, количество обстрелов со стороны РФ и где будет сосредоточено большее количество ПВО, и будет ли дополнительная ПВО. Переговоры постоянно ведутся. Территория Украины чрезвычайно велика. К сожалению, с имеющимися средствами, которые есть в Украине, или даже с теми, которые в других странах и не передаются Украине, но об этом говорится, мы не можем покрыть всю территорию", — сказал Камельчук.

Напомним, в Одессе продолжается подготовка к отопительному сезону. В настоящее время 94% социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства готовы к наступлению холодов.