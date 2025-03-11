Таких цен в АТБ никто не ожидал — что отдают с большими скидками

Супермаркет "АТБ" в Киеве. Фото: Google Maps

Украинцы могут сэкономить немалые суммы, если будут планировать закупку продуктов питания во время акций в супермаркетах. Благодаря большим скидкам, которые регулярно устанавливает АТБ, удается сохранить часть денег и приобрести больше товаров.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие привлекательные скидки ввели в АТБ.

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Большие скидки в АТБ

Суперцены на популярные товары установили до вторника, 18 марта. Потребителям доступен широкий ассортимент продукции по выгодной стоимости, в частности колбасные изделия, соусы, напитки, кофе/чай, сладости, молоко, мясные полуфабрикаты, замороженные овощи и тому подобное. Украинцы могут купить востребованные товары по таким сниженным ценам:

соус "Торчин" Сацабели — 20,90 грн вместо 32,90 грн (-36%);

макаронные выборы De Luxe Foods&Goods Selected листы для лазаньи — 53,60 грн вместо 82,90 грн (-35%);

фигурные изделия "Своя линия" кукурузные со вкусом кальмара с лимоном — 7,20 грн вместо 10,80 грн (-33%);

колбаса "Добров Ла Парма" — 362,99 грн/кг вместо 543,99 грн/кг (-33%);

сыр плавленый Lactima в пластинах — 49,70 грн вместо 72,60 грн (-31%);

консервы "Своя Линия" курица с булгуром — 46,20 грн вместо 66,20 грн (-30%);

кофе Kavos Bankas Espresso Italiano в зернах — 509 грн вместо 725,50 грн (-29%);

печенье "Своя линия" Lucciani с начинкой со вкусом апельсина — 24,90 грн вместо 34,90 грн (-28%);

мороженое "Киевский пломбир" без сахара в глазури эскимо — 37,60 грн вместо 51,90 грн (-27%).

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот 1 / 4

Также остался один день, чтобы успеть купить товары в рамках акции "Весенние скидки". Цены на продукты снизили до 50%, однако последний день действия выгодного предложения — 11 марта.

Еще больше денег удастся сэкономить со специальной карточкой лояльности от банков-партнеров, а именно Monobank, Raiffeisen Bank, Укргазбанка, Ощадбанка и Sense Bank. Если расплатиться на кассе этой картой, можно получить эксклюзивные скидки.

Напомним, потребители имеют право требовать компенсацию от супермаркета. Это разрешено в случае потери личных вещей, оставленных в камере хранения. Ведь именно магазины несут ответственность за имущество покупателей, которое хранится в специальных ячейках.

Также мы писали, могут ли украинцы вернуть деньги за некачественный товар, приобретенный в супермаркетах. Закон позволяет осуществить обмен или требовать компенсацию стоимости, если вещь оказалась некачественной или сломалась в процессе эксплуатации.