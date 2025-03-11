Таких цін в АТБ ніхто не чекав — що віддають з великими знижками

Супермаркет "АТБ" в Києві. Фото: Google Maps

Українці можуть зекономити чималі суми, якщо плануватимуть закупівлю харчових продуктів під час акцій у супермаркетах. Завдяки великим знижкам, які регулярно встановлює АТБ, вдається зберегти частину коштів і придбати більше товарів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які привабливі знижки запровадили в АТБ.

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Великі знижки в АТБ

Суперціни на популярні товари встановили до вівторка, 18 березня. Споживачам доступний широкий асортимент продукції за вигідною вартістю, зокрема ковбасні вироби, соуси, напої, кава/чай, солодощі, молоко, м’ясні напівфабрикати, заморожені овочі тощо. Українці можуть купити затребувані товари за такими зниженими цінами:

соус "Торчин" Сацабелі — 20,90 грн замість 32,90 грн (-36%);

макаронні вибори De Luxe Foods&Goods Selected листи для лазаньї — 53,60 грн замість 82,90 грн (-35%);

фігурні вироби "Своя лінія" кукурудзяні зі смаком кальмара з лимоном — 7,20 грн замість 10,80 грн (-33%);

ковбаса "Добров Ла Парма" — 362,99 грн/кг замість 543,99 грн/кг (-33%);

сир плавлений Lactima у пластинах — 49,70 грн замість 72,60 грн (-31%);

консерви "Своя Лінія" курка з булгуром — 46,20 грн замість 66,20 грн (-30%);

кава Kavos Bankas Espresso Italiano в зернах — 509 грн замість 725,50 грн (-29%);

печивo "Своя лінія" Lucciani з начинкою зі смаком апельсину — 24,90 грн замість 34,90 грн (-28%);

морозиво "Київський пломбір" без цукру в глазурі ескімо — 37,60 грн замість 51,90 грн (-27%).

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот 1 / 4

Також залишився один день, аби встигнути купити товари в межах акції "Весняні знижки". Ціни на продукти знизили до 50%, проте останній день дії вигідної пропозиції — 11 березня.

Ще більше грошей вдасться заощадити зі спеціальною карткою лояльності від банків-партнерів, а саме Monobank, Raiffeisen Bank, Укргазбанку, Ощадбанку та Sense Bank. Якщо розплатитися на касі цією карткою, можна отримати ексклюзивні знижки.

Нагадаємо, споживачі мають право вимагати компенсацію від супермаркету. Це дозволено у випадку втрати особистих речей, залишених у камері схову. Бо саме магазини несуть відповідальність за майно покупців, яке зберігається у спеціальних комірках.

Також ми писали, чи можуть українці повернути гроші за неякісний товар, придбаний у супермаркеті. Закон дозволяє здійснити обмін чи вимагати компенсацію вартості, якщо річ виявилася неякісною або зламалася у процесі експлуатації.