Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1Шоу-бизнесНедвижимостьКиноВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Скидки для жен УБД — на какие льготы рассчитывать в июле

Скидки для жен УБД — на какие льготы рассчитывать в июле

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 17:12
Льготы для жен УБД — на что можно получить скидку в июле 2025 года
Девушка обнимает военного. Фото: УНИАН

Семьи военнослужащих, которые защищают Украину в рядах Вооруженных сил, могут получить льготы от государства. Речь идет о женах, детях, родителях и лицах, проживающих вместе с военным и имеющих с ним общий быт.

О том, на какие льготы и скидки могут рассчитывать жены участников боевых действий в июле 2025 года, отмечается в законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Реклама
Читайте также:

Кому из семьи УБД государство гарантирует льготы

Согласно Семейному кодексу Украины, к членам семьи участника боевых действий (УБД) относятся:

  • супруга или супруг;
  • нетрудоспособные родители;
  • несовершеннолетние дети до 18 лет;
  • лицо под опекой или попечительством военнослужащего, которое живет с ним;
  • совершеннолетние дети с инвалидностью с детства (I или II группы), а также люди с инвалидностью I группы.

Какие льготы имеют жены военных

Жены участников боевых действий могут воспользоваться такими основными льготами:

  1. Скидка 75% на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая электроэнергию, газ и т.д.
  2. Люди с инвалидностью могут получить полную (100%) компенсацию стоимости коммунальных услуг.
  3. В случае проживания в частном доме без центрального отопления — скидка 75% на топливо (уголь, дрова и т.д.). Объем льготы зависит от площади жилья.
  4. Если в семье есть нетрудоспособные лица, льготы на газ рассчитываются на увеличенную жилую площадь.

Для оформления льгот нужно обратиться в орган социальной защиты и предоставить заявление и справку о составе семьи.

Льготы для детей военнослужащих

Дети военнослужащих также имеют право на ряд государственных гарантий. Они могут проходить оздоровление и отдых за счет государства, имеют первоочередное право на путевки в детские лагеря, а также могут бесплатно или на льготных условиях проживать в общежитиях во время обучения.

Студенты, которые не имеют академической задолженности, могут получать социальную стипендию. Кроме того, дети военных имеют преимущественное право на зачисление в детсады и школы по месту жительства, а также могут переходить на бюджетную форму обучения в вузах, колледжах и профессионально-технических заведениях.

Ранее мы писали, что многие украинцы нередко путают понятия "ветеран войны", "участник боевых действий" и "участник войны", ведь они кажутся похожими. Однако эти статусы отличаются и имеют разные условия присвоения.

Также мы рассказывали, что военнослужащие Украины, которые имеют статус участника боевых действий, могут воспользоваться рядом государственных льгот и скидок. В частности, они имеют право на бесплатное санаторно-курортное оздоровление.

женщины льготы помощь УБД военнослужащие социальная защита
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации