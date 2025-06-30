Льготы для жен УБД — на что можно получить скидку в июле 2025 года

Девушка обнимает военного. Фото: УНИАН

Семьи военнослужащих, которые защищают Украину в рядах Вооруженных сил, могут получить льготы от государства. Речь идет о женах, детях, родителях и лицах, проживающих вместе с военным и имеющих с ним общий быт.

О том, на какие льготы и скидки могут рассчитывать жены участников боевых действий в июле 2025 года, отмечается в законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Кому из семьи УБД государство гарантирует льготы

Согласно Семейному кодексу Украины, к членам семьи участника боевых действий (УБД) относятся:

супруга или супруг;

нетрудоспособные родители;

несовершеннолетние дети до 18 лет;

лицо под опекой или попечительством военнослужащего, которое живет с ним;

совершеннолетние дети с инвалидностью с детства (I или II группы), а также люди с инвалидностью I группы.

Какие льготы имеют жены военных

Жены участников боевых действий могут воспользоваться такими основными льготами:

Скидка 75% на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая электроэнергию, газ и т.д. Люди с инвалидностью могут получить полную (100%) компенсацию стоимости коммунальных услуг. В случае проживания в частном доме без центрального отопления — скидка 75% на топливо (уголь, дрова и т.д.). Объем льготы зависит от площади жилья. Если в семье есть нетрудоспособные лица, льготы на газ рассчитываются на увеличенную жилую площадь.

Для оформления льгот нужно обратиться в орган социальной защиты и предоставить заявление и справку о составе семьи.

Льготы для детей военнослужащих

Дети военнослужащих также имеют право на ряд государственных гарантий. Они могут проходить оздоровление и отдых за счет государства, имеют первоочередное право на путевки в детские лагеря, а также могут бесплатно или на льготных условиях проживать в общежитиях во время обучения.

Студенты, которые не имеют академической задолженности, могут получать социальную стипендию. Кроме того, дети военных имеют преимущественное право на зачисление в детсады и школы по месту жительства, а также могут переходить на бюджетную форму обучения в вузах, колледжах и профессионально-технических заведениях.

Ранее мы писали, что многие украинцы нередко путают понятия "ветеран войны", "участник боевых действий" и "участник войны", ведь они кажутся похожими. Однако эти статусы отличаются и имеют разные условия присвоения.

Также мы рассказывали, что военнослужащие Украины, которые имеют статус участника боевых действий, могут воспользоваться рядом государственных льгот и скидок. В частности, они имеют право на бесплатное санаторно-курортное оздоровление.