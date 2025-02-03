Льготы на электроэнергию в 2025 году — для кого снизили тариф

Лампочка на стене. Фото: Unsplash

В прошлом году в Украине значительно повысили стоимость электроэнергии, однако некоторым категориям граждан разрешили платить за свет по специальной цене. С 1 января 2025 года правительство Украины расширило список граждан, которые могут пользоваться льготными тарифами на электроэнергию.

Об этом сообщил народный депутат Сергей Нагорняк.

Читайте также:

Кто будет иметь скидку на электроэнергию в 2025 году

С начала года большинство бытовых потребителей продолжают платить за электроэнергию по тарифу 4,32 грн/кВт-ч, который будет действовать как минимум до конца апреля.

Для домохозяйств с электроотоплением с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года установлен тариф 2,64 грн/кВт-ч, если потребление не превышает 2000 кВт-ч в месяц.

Согласно новым изменениям, дополнительные категории граждан получат электроэнергию по сниженной цене до конца отопительного сезона. В льготники вошли совладельцы многоквартирных домов без газоснабжения или в зонах с проблемами с теплоснабжением.

Жители таких домов смогут платить всего 2,64 грн/кВт-час. Дополнительная скидка распространяется на пользователей с двухзонными счетчиками - они будут платить 1,32 грн за кВт-ч в ночные часы. Такой тариф будет доступен также для владельцев электрических котлов.

Сейчас рыночная цена электроэнергии составляет 7-8 грн/кВт-ч. Согласно прогнозам некоторых экспертов, с июня 2025 года тарифы для бытовых потребителей могут подняться до 6,64 грн/кВт-ч, а до 9 грн/кВт-ч в течение следующих 2-3 лет.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что прошлым летом в Украине повысили тарифы на электроэнергию для домохозяйств, и новая цена составляет 4,32 грн за 1 кВт-ч. Для тех, кто использует электрическое отопление, правительство установило льготный тариф — 2,64 грн/кВт-ч, но только при условии соблюдения лимитов потребления в отопительный сезон. Сейчас от этой практики решили отказаться.

Также мы рассказывали, что должникам за коммунальные услуги могут предложить реструктуризацию долга на срок до 5 лет. В случае отказа поставщики могут подать иск о взыскании задолженности, что может привести к конфискации жилья.