Пільги на електроенергію у 2025 році — для кого знизили тариф

Лампочка на стіні. Фото: Unsplash

Минулого року в Україні значно підвищили вартість електроенергії, однак деяким категоріям громадян дозволили платити за світло по спеціальній ціні. З 1 січня 2025 року уряд України розширив список громадян, які можуть користуватися пільговими тарифами на електроенергію.

Про це повідомив народний депутат Сергій Нагорняк.

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З початку року більшість побутових споживачів продовжують платити за електроенергію за тарифом 4,32 грн/кВт-год, який діятиме щонайменше до кінця квітня.

Для домогосподарств з електроопаленням з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року встановлено тариф 2,64 грн/кВт-год, якщо споживання не перевищує 2000 кВт-год на місяць.

Згідно з новими змінами, додаткові категорії громадян отримають електроенергію за зниженою ціною до кінця опалювального сезону. До пільговиків увійшли співвласники багатоквартирних будинків без газопостачання або в зонах з проблемами з теплопостачанням.

Мешканці таких будинків зможуть платити лише 2,64 грн/кВт-год. Додаткова знижка поширюється на користувачів з двозонними лічильниками — вони платитимуть 1,32 грн за кВт-год в нічні години. Такий тариф буде доступний також для власників електричних котлів.

Зараз ринкова ціна електроенергії складає 7−8 грн/кВт-год. Згідно з прогнозами деяких експертів, з червня 2025 року тарифи для побутових споживачів можуть піднятися до 6,64 грн/кВт-год, а до 9 грн/кВт-год протягом наступних 2−3 років.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що минулого літа в Україні підвищили тарифи на електроенергію для домогосподарств, і нова ціна становить 4,32 грн за 1 кВт-год. Для тих, хто використовує електричне опалення, уряд встановив пільговий тариф — 2,64 грн/кВт-год, але тільки за умови дотримання лімітів споживання в опалювальний сезон. Зараз від цієї практики вирішили відмовитись.

Також ми розповідали, що боржникам за комунальні послуги можуть запропонувати реструктуризацію боргу на термін до 5 років. У разі відмови постачальники можуть подати позов про стягнення заборгованості, що може призвести до конфіскації житла.

