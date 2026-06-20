Знают не все абоненты: какие скрытые возможности предлагает Vodafone

Мобильные тарифные планы от Vodafone. Фото: Unsplash, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Украинские операторы мобильной связи предоставляют клиентам различные услуги, позволяющие сэкономить деньги. Однако не все абоненты Vodafone знают о скрытых возможностях, предусмотренных компанией. Мы выяснили, что поможет украинцам платить меньше за тарифные планы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о скрытых возможностях Vodafone в 2026 году.

Перенос номера в сеть

С помощью сервиса MNP абоненты мобильных операторов могут переносить номер в сеть конкурентов и получать скидки на пакеты услуг. Например, Vodafone снижает цены на тарифные планы до такого уровня:

Flexx GO — 280 грн/мес. вместо 420 грн (предоплата);

Flexx TOP — 350 грн/мес. вместо 550 грн (предоплата);

Flexx GO — 280 грн/мес. вместо 350 грн (контракт);

Flexx TOP — 350 грн/мес. вместо 450 грн (контракт).

Скидки для возвращения абонентов

Клиенты мобильного оператора рассказывали в социальных сетях о практике предоставления скидок на тарифные планы тем пользователям, которые подали заявку на перенос мобильного номера в сеть Киевстара или lifecell.

Чтобы мотивировать абонентов остаться с Vodafone, компания может отправить SMS с информацией о снижении стоимости обслуживания или позвонить человеку с предложением подключить более дешевый тарифный план.

"Год без абонплаты" от Vodafone

Корпоративные абоненты могут воспользоваться услугой "Год без абонплаты", заказав обслуживание на 12 месяцев вперед. Благодаря этому экономится один месячный платеж.

Стоимость тарифных планов с услугой "Год без абонплаты". Фото: скриншот

Например, подключив тарифный план Business Pro за 330 грн/мес., придется потратить 3 960 грн в течение года. Тогда как услуга "Год без абонплаты" предусматривает взимание 3 630 грн за 12 месяцев. Получается, экономия составляет 330 грн

Акция "ХОТ" для абонентов

Подключив один из тарифных планов, можно воспользоваться акцией "ХОТ". Она позволяет получить дополнительные 500 минут на разговоры по Украине и в ЕС, а также от 25 до 50 ГБ трафика по Украине. Условия и срок действия акции зависят от индивидуальных обстоятельств.

Ранее Новини.LIVE писали, планируют ли мобильные операторы Украины менять систему абонентской платы. В Vodafone ответили, что модель взимания средств исключительно за потребленные объемы не рассматривается в ближайшее время. Ведь пакетная модель является основой тарифной политики компании.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие пакеты услуг выгодно подключить в июне 2026 года. Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают своим абонентам бюджетные тарифные планы. Мы узнали, как сэкономить на связи летом.