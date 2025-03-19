Опасные операции с деньгами — почему украинцев могут посадить за решетку

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Большинство финансовых операций, совершенных украинцам с нарушением закона, влекут за собой ответственность в виде штрафных санкций. Лишение свободы — это самая жестокая мера наказания, но определенные действия с деньгами могут привести к тюрьме.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за какие финансовые операции украинцам грозит заключение.

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Легализация (отмывание) доходов

Статья 209 Уголовного кодекса Украины определяет ответственность за приобретение, владение, использование и распоряжение имуществом, полученным преступным путем. Инструментом легализации доходов в основном являются различные финансовые операции. Процесс отмывания представляет собой сложную схему запутывания настоящих источников происхождения активов.

Однако транзакции с деньгами, с помощью которых происходят неправомерные действия — это, как правило, легальные финансовые операции. То есть за осуществления перевода или обналичивание суммы наказание не предусмотрено. Но это могут признать нетипичным или подозрительным, что спровоцирует мониторинг, по результатам которого докажут факт легализации имущества.

Признаками преступных действий могут быть:

подделка официальных документов;

заключение фиктивных сделок на получение дохода;

ненастоящая покупка в комиссионном магазине, ломбарде и т.д;

заключение фиктивных соглашений о предоставлении кредитов или различных услуг (юридических, аудиторских и др.);

внесение денег на банковские счета юридических и физических лиц, в частности в оффшорных зонах;

перемещение средств в крупных размерах с одного счета на другой.

В случае доказательства состава преступления, в котором фигурировали финансовые операции для отмывания средств, украинцам грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности (до 2 лет) и конфискацией имущества.

"Действия, совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься деятельностью на срок до 3 лет и конфискацией имущества", — говорится в УКУ.

Под крупным размером подразумевают сумму, превышающую 6 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 102 000 грн.

Операции с ценными бумагами

Распространенными способами отмывания "грязных" денег являются операции с использованием ценных бумаг. Согласно приказу Государственного комитета финансового мониторинга "Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных в результате осуществления финансовых операций с неликвидными ценными бумагами", к основным признакам преступления относят:

покупку резидентами по договорам-поручениям пакетов акций (часто неликвидных) отечественных субъектов предпринимательской деятельности у фирм-нерезидентов по ценам, значительно выше рыночной стоимости;

заключение сделок юридическим лицом по покупке, а затем продажи ценных бумаг с одной стороной;

операции со сберегательными сертификатами, которые регулярно погашаются или выкупаются в короткий срок с момента выпуска;

получение прав собственности на "большой" пакет ценных бумаг по договорам дарения;

регулярные операции покупки с последующей перепродажей ценных бумаг, которые не имеют котировки на рынке;

одновременное выставление клиентом поручений на покупку и продажу финансовых инструментов по ценам, которые заметно отклонены от текущей рыночной стоимости по аналогичным сделкам.

Опять же, эти операции сами по себе являются легальными, но их совокупность с большой вероятностью свидетельствует о незаконных действиях. Чтобы уберечься от финансового мониторинга и не стать фигурантом уголовного дела по отмыванию средств, старайтесь избегать подозрительных транзакций.

Напомним, контролирующий орган может аннулировать государственную регистрацию плательщика единого налога. Если ФЛП нарушит правила ведения хозяйственной деятельности, его могут наказать переводом на общую систему налогообложения или полноценным закрытием.

Также мы писали, что в Украине заговорили о потенциальном повышении налогов для физических лиц-предпринимателей. Но Министерство финансов официально опровергло слухи, заявив нововведения нецелесообразными. На данный момент вопрос пересмотра налоговых ставок не стоит на повестке дня.