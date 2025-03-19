Небезпечні операції з грошима — чому українців можуть посадити за ґрати

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Більшість фінансових операцій, здійснених українцям з порушенням закону, тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафних санкцій. Позбавлення волі — це найжорстокіша міра покарання, але певні дії з грошима можуть призвести до в’язниці.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за які фінансові операції українцям загрожує ув’язнення.

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Легалізація (відмивання) доходів

Стаття 209 Кримінального кодексу України визначає відповідальність за набуття, володіння, використання і розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом. Інструментом легалізації доходів здебільшого є різноманітні фінансової операції. Процес відмивання являє собою складну схему заплутування справжніх джерел походження активів.

Водночас транзакції з грошима, за допомогою яких відбуваються неправомірні дії — це, як правило, легальні фінансові операції. Тобто за здійснення переказу чи виведення суми покарання не передбачене. Але це можуть визнати нетиповим чи підозрілим, що спровокує моніторинг, за результатами якого доведуть факт легалізації майна.

Ознаками злочинних дій можуть визнати:

підроблення офіційних документів;

укладання фіктивних угод на отримання доходу;

удавану купівлю у комісійному магазині, ломбарді тощо;

укладення фіктивних угод про надання кредитів або різноманітних послуг (юридичних, аудиторських та ін.);

внесення коштів на банківські рахунки юридичних і фізичних осіб, зокрема в офшорних зонах;

переміщення коштів у великих розмірах з одного рахунку на інший.

У разі доведення складу злочину, в якому фігурували фінансові операції для відмивання коштів, українцям загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права займати певні посади (до 2 років) і конфіскацією майна.

"Дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися діяльністю на строк до 3 років та конфіскацією майна", — йдеться в ККУ.

Під великим розміром мають на увазі суму, що перевищує 6 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 102 000 грн.

Операції з цінними паперами

Поширеними способами відмивання "брудних" грошей є операції з використанням цінних паперів. Згідно з наказом Державного комітету фінансового моніторингу "Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних в результаті здійснення фінансових операцій з неліквідними цінними паперами", до основних ознак злочину відносять:

купівлю резидентами по договорах-дорученнях пакетів акцій (часто неліквідних) вітчизняних суб'єктів підприємницької діяльності у фірм-нерезидентів за цінами, значно вищими від ринкової вартості;

укладання угод юридичною особою щодо купівлі, а потім продажу цінних паперів з однією стороною;

операції з ощадними сертифікатами, які регулярно погашаються або викуповуються в короткий строк з моменту випуску;

одержання прав власності на "великий" пакет цінних паперів по договорах дарування або міни;

регулярні операції купівлі з подальшим перепродажем цінних паперів, які не мають котирування на ринку;

одночасне виставляння клієнтом доручень на купівлю і продаж фінансових інструментів за цінами, які помітно відхилені від поточної ринкової вартості за аналогічними угодами.

Знову таки, ці операції самі по собі є легальними, але їх сукупність з великою ймовірністю свідчить про незаконні дії. Аби вберегтися від фінансового моніторингу і не стати фігурантом кримінальної справи щодо відмивання коштів, намагайтеся уникати підозрілих транзакцій.

Нагадаємо, контролюючий орган може анулювати державну реєстрацію платника єдиного податку. Якщо ФОП порушить правила ведення господарської діяльності, його можуть покарати переведенням на загальну систему оподаткування чи повноцінним закриттям.

Також ми писали, що в Україні заговорили про потенційне підвищення податків для фізичних осіб-підприємців. Але Міністерство фінансів офіційно спростувало чутки, заявивши нововведення недоцільними. Наразі питання перегляду податкових ставок не стоїть на порядку денному.