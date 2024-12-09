Страны с низкими налогами - где люди платят меньше всего

Евро. Фото: Pixabay.com

Если правильно выбрать налоговое резидентство, можно существенно оптимизировать расходы, а значит — увеличить свои доходы. Именно поэтому бизнесмены из стран, где есть большая фискальная нагрузка, переезжают в страны, которые помогают людям сохранить и приумножить их заработок за счет малых налогов.

О странах с наиболее лояльными налоговыми системами написали в издании Euronews.

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Оман

В Омане можно по дешевке приобрести или арендовать жилье. Так, стоимость квартир в стране колеблется в пределах 108 евро за кв.м, а ежемесячная аренда жилья обойдется в 439 евро.

При этом зарплата у жителей Омана составляет более 2 тысяч евро, а на жизнь хватает 1 234 евро.

Кувейт

Страна считается одной из самых экономичных, поскольку здесь у людей после всех необходимых расходов еще останется 720 евро. При этом за коммунальные услуги они платят всего 45 евро.

Бахрейн

Уровень средних зарплат здесь составляет около двух тысяч евро, а квадратный метр жилья стоит 161 евро.

К тому же показатели месячных расходов на проживание в Бахрейне, по статистике – 788 евро. То есть, после оплаты коммуналки и аренды жилья, у жителя страны еще остается 302 евро.

ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах тоже низкий уровень налоговой нагрузки. Месячные расходы на жизнь здесь составляют почти 893 евро, а средняя зарплата – 3 232 евро.

Между тем, напомним, что для украинцев, которые с началом полномасштабной войны с Россией переехали в Польшу, ждут не очень приятные новости. Все потому, что страна хочет повысить один из налогов.

Также мы писали, что украинцы станут получать меньшие зарплаты. Все потому, что в декабре в нашей стране власти увеличили налоги: теперь работодатели будут удерживать не 1,5% военного сбора, а 5%.