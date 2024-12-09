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Життя без проблем — ТОП-4 країни у світі з найменшими податками

9 грудня 2024 06:36
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Країни з низькими податками — де люди платять найменше
Євро. Фото: Pixabay.com
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Якщо правильно обрати податкове резидентство, то можна суттєво оптимізувати витрати, а значить — збільшити свої доходи. Саме через це бізнесмени із країн, де є велике фіскальне навантаження, переїжджають в країни, які допомагають людям зберегти та примножити їхній заробіток за рахунок малих податків. 

Про країни з найбільш лояльними податковими системами написали у виданні Euronews.

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Оман

В Омані можна задешево придбати чи орендувати житло. Так, вартість квартир в країні коливається в межах 108 євро за один кв.м, а щомісячна оренда житла обійдеться у 439 євро. 

При цьому зарплата у жителів Оману становить понад 2 тисячі євро, а на життя вистачає 1 234 євро. 

Кувейт

Країну вважають однією із найекономічніших, оскільки тут у людей після усіх необхідних витрат ще  залишиться 720 євро. При цьому за комунальні послуги вони платять всього 45 євро. 

Бахрейн 

Рівень середніх зарплат тут становить майже дві тисячі євро, а квадратний метр житла коштує 161 євро.  

До того ж показники місячних витрат на проживання у Бахрейні, за статистикою — 788 євро. Тобто, після сплати комуналки та оренди помешкання, у жителя країни ще залишається 302 євро. 

ОАЕ
В Об’єднаних Арабських Еміратах теж низький рівень податкового навантаження. Місячні витрати на життя тут становлять майже 893 євро, а середня зарплата — 3 232 євро.

Тим часом нагадаємо, що для українців, які з початком повномасштабної війни з Росією переїхали до Польщі, чекають не дуже приємні новини. Усе тому, що країна хоче підвищити один із податків

Також ми писали, що українці почнуть отримувати менші зарплати. Усе тому, що в грудні у нашій країні влада збільшила податки: тепер роботодавці утримуватимуть не 1,5% військового збору, а 5%.

податки Податкова служба гроші оренда фінанси

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