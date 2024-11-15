Купить квартиру во время войны – можно ли продавать жилье в оккупации

Договор по продаже недвижимости. Фото: Freepik

В условиях полномасштабной войны многие украинцы сталкиваются с имущественными проблемами. Это особенно актуально для рынка недвижимости, поскольку владельцев жилья постигла дилемма: что делать с квартирами на временно оккупированных территориях.

Можно ли продавать находящееся в оккупации жилье, рассказала в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE адвокат и управляющая АБ "Адвокатское бюро Юлии Мороз" Людмила Даценко.

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Что говорит закон о продаже имущества

Согласно действующему законодательству Украина признает право собственности своих граждан на недвижимое имущество, расположенное на временно оккупированных территориях и в зоне активных боевых действий. То есть человек не теряет право распоряжаться квартирой, если вынужденно переселился на подконтрольную территорию государства.

С другой стороны, сделки по купле-продаже жилых объектов в оккупации запрещены, однако это ограничение вытекает из того, что нотариусам и/или государственным регистраторам не разрешено совершать никаких нотариальных/регистрационных действий.

"То есть физическое подписание таких соглашений по украинскому законодательству невозможно. В соответствии с Перечнем административно-территориальных единиц, в пределах которых прекращается доступ пользователей к единым и государственным реестрам в условиях военного положения, определено, на каких территориях доступы к реестрам закрыты", — отметила экспертка.

Этот перечень, очевидно, может обновляться в зависимости от фактического развития событий. Однако все сделки по изменению владельцев квартир и домов подлежат внесению в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Дабы осуществить подобную процедуру, необходимо найти специалиста, имеющего доступ к реестру.

Как можно продать-купить имущество на оккупированных территориях

В Украине некоторые нотариусы/регистраторы предлагают клиентам услуги продажи квартиры по российским законам. Это неудачное решение для владельцев, поскольку Украина не признает подобные соглашения. Юридически покупатель не получает право собственности на жилье: в выигрыше останется только продавец, ведь заработает деньги, тогда как вторая сторона фактически ничего не приобретет.

"Требование о необходимости совершения нотариальных действий с продажи недвижимости по месту расположения изменили. Сейчас удостоверить договоры дарения, купли-продажи, обмена имущества можно по месту регистрации сторон такого договора, месту их нахождения как внутренне перемещенных лиц", — констатировала Людмила Даценко.

Другими словами, не нужно находиться на временно оккупированной территории, чтобы завершить процесс передачи прав собственности. Однако могут возникнуть сложности с поиском нотариуса или оценщика, которому придется провести оценку имущества на расстоянии.

Выходит, закон фактически не запрещает украинцам продавать недвижимость, которая находится в оккупации. Другой вопрос, удастся ли найти покупателя на такой объект.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, закон Украины позволяет оформлять квартиру на несовершеннолетних. Но все действия по имущественным правам нужно согласовывать с органом опеки и попечительства, иначе договор наследования, дарения и т.п. будет недействительным.

Также мы писали, что владельцы недвижимости могут свободно распоряжаться своим имуществом, поскольку имеют на руках подтверждающие документы. В случае потери придется обратиться к нотариусу, который занимался регистрацией сделки.