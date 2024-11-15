Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Жилье в оккупации — можно ли продать недоступную недвижимость arrow

Жилье в оккупации — можно ли продать недоступную недвижимость

15 ноября 2024 17:57
Елизавета Супивская - редактор
Купить квартиру во время войны – можно ли продавать жилье в оккупации
Договор по продаже недвижимости. Фото: Freepik
Елизавета Супивская - редактор

В условиях полномасштабной войны многие украинцы сталкиваются с имущественными проблемами. Это особенно актуально для рынка недвижимости, поскольку владельцев жилья постигла дилемма: что делать с квартирами на временно оккупированных территориях.

Можно ли продавать находящееся в оккупации жилье, рассказала в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE адвокат и управляющая АБ "Адвокатское бюро Юлии Мороз" Людмила Даценко.

Читайте также:

Что говорит закон о продаже имущества

Согласно действующему законодательству Украина признает право собственности своих граждан на недвижимое имущество, расположенное на временно оккупированных территориях и в зоне активных боевых действий. То есть человек не теряет право распоряжаться квартирой, если вынужденно переселился на подконтрольную территорию государства.

С другой стороны, сделки по купле-продаже жилых объектов в оккупации запрещены, однако это ограничение вытекает из того, что нотариусам и/или государственным регистраторам не разрешено совершать никаких нотариальных/регистрационных действий.

"То есть физическое подписание таких соглашений по украинскому законодательству невозможно. В соответствии с Перечнем административно-территориальных единиц, в пределах которых прекращается доступ пользователей к единым и государственным реестрам в условиях военного положения, определено, на каких территориях доступы к реестрам закрыты", — отметила экспертка.

Этот перечень, очевидно, может обновляться в зависимости от фактического развития событий. Однако все сделки по изменению владельцев квартир и домов подлежат внесению в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Дабы осуществить подобную процедуру, необходимо найти специалиста, имеющего доступ к реестру.

Как можно продать-купить имущество на оккупированных территориях

В Украине некоторые нотариусы/регистраторы предлагают клиентам услуги продажи квартиры по российским законам. Это неудачное решение для владельцев, поскольку Украина не признает подобные соглашения. Юридически покупатель не получает право собственности на жилье: в выигрыше останется только продавец, ведь заработает деньги, тогда как вторая сторона фактически ничего не приобретет.

"Требование о необходимости совершения нотариальных действий с продажи недвижимости по месту расположения изменили. Сейчас удостоверить договоры дарения, купли-продажи, обмена имущества можно по месту регистрации сторон такого договора, месту их нахождения как внутренне перемещенных лиц", — констатировала Людмила Даценко.

Другими словами, не нужно находиться на временно оккупированной территории, чтобы завершить процесс передачи прав собственности. Однако могут возникнуть сложности с поиском нотариуса или оценщика, которому придется провести оценку имущества на расстоянии.

Выходит, закон фактически не запрещает украинцам продавать недвижимость, которая находится в оккупации. Другой вопрос, удастся ли найти покупателя на такой объект.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, закон Украины позволяет оформлять квартиру на несовершеннолетних. Но все действия по имущественным правам нужно согласовывать с органом опеки и попечительства, иначе договор наследования, дарения и т.п. будет недействительным.

Также мы писали, что владельцы недвижимости могут свободно распоряжаться своим имуществом, поскольку имеют на руках подтверждающие документы. В случае потери придется обратиться к нотариусу, который занимался регистрацией сделки.

квартиры недвижимость жилье оккупация документы купить квартиру

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:34 Зеленский считает, что Трамп поможет поскорее закончить войну

18:23 Минкульт за два года потратил 24 млн грн на книги, но есть нюанс

18:08 В Украине возросло количество ДТП с погибшими — детали от полиции

18:07 Фигурант дела Одесского припортового завода купил элитную яхту

17:57 Жилье в оккупации — можно ли продать недоступную недвижимость

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

17:53 Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

17:48 Работник ТЦК стрелял в мужчину под Киевом — возбуждено дело

17:47 Юрист объяснил разницу снятия от исключения из военного учета

17:27 Из-за российского удара по Одессе пострадал уникальный музей

17:24 В Харькове разоблачили женщину, которая продавала наркотики

18:34 Зеленский считает, что Трамп поможет поскорее закончить войну

18:23 Минкульт за два года потратил 24 млн грн на книги, но есть нюанс

18:08 В Украине возросло количество ДТП с погибшими — детали от полиции

18:07 Фигурант дела Одесского припортового завода купил элитную яхту

17:57 Жилье в оккупации — можно ли продать недоступную недвижимость

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

17:48 Работник ТЦК стрелял в мужчину под Киевом — возбуждено дело

17:47 Юрист объяснил разницу снятия от исключения из военного учета

17:27 Из-за российского удара по Одессе пострадал уникальный музей

17:24 В Харькове разоблачили женщину, которая продавала наркотики

17:23 Теплее не будет — синоптики дали неутешительный прогноз на завтра

Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Text

17:53 Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

Text

13:17 Сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу — ГПСУ

Text

13:00 Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

Text

12:43 В ГПСУ ответили, стало ли больше нарушителей границы

Text

12:40 В ВСУ ответили, когда военным ждать демобилизации

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

11:34 Служба лиц с ВИЧ и туберкулезом — врач объяснила, когда возможно

Text

09:52 Сколько человек погибли в попытках пересечь границу — ГПСУ

Text

08:00 Реакция ТЦК на ДТП с военным в Харькове — эфир Ранок.LIVE

Text

04:30 В 3 ОШБр создали батальон из мобилизованных заключенных

Text

03:47 Рекрутинг может стать причиной успеха ВСУ — командир 3 ОШБр

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд