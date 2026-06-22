Земельный налог и арендная плата: с кого не взимают деньги в 2026 году

Минная опасность в Украине. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Украинцы должны уплачивать земельный налог в соответствии с законодательством. Однако из-за полномасштабного вторжения России и ведения активных боевых действий тысячи гектаров сельскохозяйственных участков непригодны для использования. Они "засеяны" минами или покрыты фортификационными сооружениями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Налоговый кодекс.

За какую землю не нужно платить

Согласно Земельному кодексу, налог уплачивает владелец участка, а арендная плата за пользование территориями государственной/коммунальной/частной собственности ложится на плечи непосредственно арендатора. В то же время не помешает узнать, как регламентируется взимание средств в случае минирования или оккупации земли.

После начала полномасштабного вторжения России для украинцев были введены льготы, прописанные в подпункте 69.14 подраздела 10 раздела ХХ НКУ. Земельный налог и арендная плата не начисляются в отношении территорий, которые:

расположены в зонах боевых действий;

находятся во временной оккупации;

определены областными военными администрациями как загрязненные взрывоопасными предметами;

содержат фортификационные сооружения (блиндажи, окопы, противотанковые рвы и т. п.).

Очевидно, использование таких участков по целевому назначению невозможно в условиях военного положения, а размещение фортификационных сооружений дополнительно приводит к деградации поверхности земель.

Можно ли получить компенсацию за землю

По состоянию на 2026 год владельцы земельных участков не могут получить компенсацию за территории, непригодные для использования по целевому назначению. Однако в будущем предусмотрена реализация механизма репараций, поскольку первоочередная ответственность за нанесенный ущерб возложена на Россию.

На портале "Дія" украинцы могут подать заявку в международный Реестр убытков о репарациях, связанных с потерей доступа или контроля над недвижимым имуществом. Важно сразу фиксировать ущерб для доказательства своего права на компенсацию.

Гражданам рекомендуют получить выписку из Государственного земельного кадастра, сохранять документы о владении или пользовании участками, зафиксировать на фото/видео минные заграждения или фортификационные сооружения, а также заказать обследование территории с последующей выдачей акта. Кроме того, не помешает задокументировать расходы на восстановление земли.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что выгоднее для владельцев земли — сдавать в аренду или самостоятельно обрабатывать. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, а выгода для украинцев зависит от индивидуальных потребностей. Ведь дополнительно приходится платить земельный налог.

Также Новини.LIVE рассказывали, что государство может принудительно изъять землю у владельцев. Этот механизм предусмотрен для обеспечения общественных нужд. Украинцы обязательно получают компенсацию за участок в полном объеме.