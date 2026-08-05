ВНП ждут большие перемены: что предусматривает новый закон для переселенцев

Изменения для ВПЛ в Украине. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4924-IX "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц". Ранее этот документ был одобрен Верховной Радой на основе законопроекта № 12301. Новый закон полностью обновляет правила, касающиеся внутренне перемещенных лиц.

О том, что изменится для внутренне перемещенных лиц, когда новый закон вступит в силу, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Почему появился новый закон для ВПЛ

Необходимость изменений объяснили тем, что предыдущий закон, принятый еще в 2014 году, многократно изменяли — в него внесли 24 поправки, а еще более 15 законодательных инициатив предлагали новые корректировки.

Часть норм уже не соответствовала современным реалиям и требованиям украинского и международного законодательства. После вступления в силу нового закона предыдущий Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" № 1706-VII утратит силу.

Переселенцев нельзя будет ограничивать в правах из-за статуса ВПЛ

Одно из главных изменений — закрепление гарантий защиты от дискриминации. Новый закон прямо предусматривает, что человек не может лишаться или ограничивать свои права только из-за того, что имеет статус внутренне перемещенного лица. Также запрещается дискриминация по признакам:

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возраста;

расы;

пола;

языка;

религии;

инвалидности;

происхождения;

гражданства;

цвета кожи;

политических взглядов;

семейного или имущественного положения и других признаков.

Сам факт нахождения на учете в качестве ВПЛ не может служить основанием для ограничения конституционных прав и свобод человека. В то же время этот статус может давать право на дополнительную помощь, гарантии или льготы, связанные с последствиями вынужденного перемещения.

Дети, родившиеся после перемещения родителей, не будут получать статус ВПЛ автоматически

Закон также изменяет правила в отношении детей в семьях переселенцев. Если они родились уже после того, как их родители или один из них были вынуждены покинуть место проживания, они автоматически не будут приобретать статус внутренне перемещенных лиц.

Однако государство будет учитывать факт рождения такого ребенка при определении мер поддержки для семьи. То есть ребенок не будет иметь статуса ВПЛ только из-за статуса родителей, но его рождение может повлиять на получение помощи.

Справку ВПЛ заменит выписка из государственной системы

Еще одно важное изменение касается учета переселенцев. Вместо привычной справки ВПЛ подтверждением статуса станет выписка из Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах.

Человек сможет бесплатно просматривать свои данные через электронный кабинет. Также предусмотрен обмен информацией между этой базой и другими государственными реестрами с соблюдением правил защиты персональных данных.

Выписка из системы будет подтверждать факт внутреннего перемещения, нахождение на учете и место жительства. Ее можно будет получить как в бумажной, так и в электронной форме — оба варианта будут иметь одинаковую юридическую силу.

Новый закон должен стать основным документом, регулирующим права, гарантии и поддержку внутренне перемещенных лиц с учетом нынешних условий войны и изменений в законодательстве Украины.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы, выехавшие из-за войны в страны Европы, смогут оставаться под временной защитой до 4 марта 2028 года. В ЕС решили продлить действие этого статуса еще на год, хотя ранее его планировали прекратить в марте 2027 года. Для тех, кто приедет позже, будут действовать отдельные правила.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцам, имеющим статус временной защиты в Германии, следует знать: при обращении в Jobcenter за помощью проверяются не только доходы, но и имущество всей семьи. В некоторых случаях заявителю могут отказать в выплатах.