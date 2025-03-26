ЕСВ за украинцев будет платить государство — кого касается

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины. Документ вернули в Верховную Раду с подписью главы государства 25 марта.

Новини.LIVE рассказывают, что меняет этот нормативно-правовой акт.

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Автором закона №11122 является премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Целью принятия акта является урегулирование вопроса уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины", — говорится в пояснительной записке.

Нормативно-правовым актом вносятся изменения в такие законы:

"Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";

"О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Ожидается, что принятие закона позволит включить периоды пребывания украинцев в плену в страховой стаж и обеспечить надлежащую социальную защиту таких лиц.

Как будет осуществляться соцстрахование пленных

Закон предусматривает, что уплата ЕСВ за лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, будет осуществляться за счет государственного бюджета, в размере не менее минимального страхового взноса.

Страхователем лиц, которые находились или находятся в плену, будет выступать Национальная социальная сервисная служба Украины как центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере социальной защиты населения.

Кроме того, по желанию застрахованного лица при назначении пенсии будут исключать периоды лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, а также шесть месяцев после освобождения, из периода, за который учитывается заработная плата для исчисления пенсионных выплат.

Сведения о лицах, за которых уплату ЕСВ будет осуществлять государство, будут подавать центральные органы исполнительной власти, обеспечивающие реализацию государственной политики в сфере социальной защиты населения.

Ранее мы рассказывали, что ставка единого социального взноса находится на уровне 22% от зарплаты в 2025 году. Однако работодатели могут платить льготный размер ЕСВ за некоторых работников. Надо только предоставить важный подтверждающий документ.

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