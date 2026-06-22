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Главная Экономика Защита прав должников: какое имущество не могут конфисковать в 2026 году

Защита прав должников: какое имущество не могут конфисковать в 2026 году

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Дата публикации 22 июня 2026 16:10
Конфискация имущества за долги в 2026 году: какие вещи судебные приставы обязаны оставить у человека
Какое имущество не изымается за долги в Украине. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Многие украинцы считают, что из-за наличия значительных долгов можно лишиться практически всего имущества. Однако на самом деле это не так. Законом установлен перечень вещей, которые нельзя арестовать или изъять даже в ходе принудительного исполнения решения суда.

О том, какое имущество не подлежит изъятию из-за долгов в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Что не могут изъять за долги в 2026 году

Закон Украины "Об исполнительном производстве" защищает от конфискации ряд вещей, необходимых для нормальной жизни должника и его семьи. Однако на практике бывают случаи, когда исполнители превышают свои полномочия, а люди не знают, что имеют право обжаловать такие действия.

В перечень вещей, которые нельзя изымать из-за долгов, входят:

  • один холодильник;
  • сельскохозяйственный инвентарь;
  • топливо для приготовления пищи и отопления жилья;
  • государственные награды, знаки отличия, призы и памятные знаки;
  • инструменты и оборудование, являющиеся единственным источником заработка;
  • лекарства, очки и другие медицинские средства, необходимые по состоянию здоровья;
  • запасы продуктов питания и питьевой воды на три месяца или средства на их приобретение;
  • средства реабилитации и автомобили, предоставленные людям с инвалидностью на льготных условиях;
  • предметы первой необходимости: одежда, обувь, постельное белье, посуда, средства гигиены и детские вещи;
  • отдельные виды домашнего скота и птицы, если они не используются для ведения бизнеса;
  • один телевизор и один компьютер на семью, а также по одному мобильному телефону на каждого человека;
  • минимальный набор мебели: кровать и стул для каждого члена семьи, а также один стол и один шкаф на семью.
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Какое имущество не изымается из-за долгов. Фото: Скриншот

Также в 2026 году не могут изъять семена для будущей посевной и неубранный урожай у граждан, ведущих личное хозяйство.

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Могут ли "выселить" из единственного жилья за долги

Одно из самых распространенных опасений — потеря квартиры или дома из-за долгов, например, за коммунальные услуги.

Статья 48 закона "Об исполнительном производстве" предусматривает, что единственное жилье не может быть предметом взыскания, если сумма долга не превышает 20 минимальных зарплат. В 2026 году это 172 940 гривен.

"В случае если сумма, подлежащая взысканию в рамках исполнительного производства, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется. В таком случае исполнитель обязан принять меры для исполнения решения за счет другого имущества должника", — отмечается в пункте 7 статьи 48 закона.

Впрочем, есть важный момент. Если у человека есть другая недвижимость или транспортные средства, арест могут наложить именно на это имущество даже при значительно меньшей задолженности.

В любом случае игнорирование долгов только ухудшает ситуацию. Со временем к делу может подключиться исполнительная служба, а снятие арестов со счетов и имущества часто обходится дороже и требует больше времени и усилий, чем своевременное погашение задолженности.

Ранее Новини.LIVE писали, что многие украинцы считают, что из-за долгов нельзя выехать за границу. На самом деле запрет на выезд действует не всегда — обычно он возможен только по решению суда или из-за невыполненных финансовых обязательств. Поэтому стоит знать, в каких случаях выезд из Украины могут ограничить.

Также Новини.LIVE сообщали, что предприниматели и обычные граждане должны своевременно уплачивать налоги. Если этого не делать, со временем обязательство превращается в долг. Однако в отдельных ситуациях такой долг могут признать безнадежным и списать.

долги конфискация имущество
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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