Конфискация имущества за долги в 2026 году: какие вещи судебные приставы обязаны оставить у человека

Защита прав должников: какое имущество не могут конфисковать в 2026 году
Многие украинцы считают, что из-за наличия значительных долгов можно лишиться практически всего имущества. Однако на самом деле это не так. Законом установлен перечень вещей, которые нельзя арестовать или изъять даже в ходе принудительного исполнения решения суда.
О том, какое имущество не подлежит изъятию из-за долгов в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
Что не могут изъять за долги в 2026 году
Закон Украины "Об исполнительном производстве" защищает от конфискации ряд вещей, необходимых для нормальной жизни должника и его семьи. Однако на практике бывают случаи, когда исполнители превышают свои полномочия, а люди не знают, что имеют право обжаловать такие действия.
В перечень вещей, которые нельзя изымать из-за долгов, входят:
- один холодильник;
- сельскохозяйственный инвентарь;
- топливо для приготовления пищи и отопления жилья;
- государственные награды, знаки отличия, призы и памятные знаки;
- инструменты и оборудование, являющиеся единственным источником заработка;
- лекарства, очки и другие медицинские средства, необходимые по состоянию здоровья;
- запасы продуктов питания и питьевой воды на три месяца или средства на их приобретение;
- средства реабилитации и автомобили, предоставленные людям с инвалидностью на льготных условиях;
- предметы первой необходимости: одежда, обувь, постельное белье, посуда, средства гигиены и детские вещи;
- отдельные виды домашнего скота и птицы, если они не используются для ведения бизнеса;
- один телевизор и один компьютер на семью, а также по одному мобильному телефону на каждого человека;
- минимальный набор мебели: кровать и стул для каждого члена семьи, а также один стол и один шкаф на семью.
Также в 2026 году не могут изъять семена для будущей посевной и неубранный урожай у граждан, ведущих личное хозяйство.
Могут ли "выселить" из единственного жилья за долги
Одно из самых распространенных опасений — потеря квартиры или дома из-за долгов, например, за коммунальные услуги.
Статья 48 закона "Об исполнительном производстве" предусматривает, что единственное жилье не может быть предметом взыскания, если сумма долга не превышает 20 минимальных зарплат. В 2026 году это 172 940 гривен.
"В случае если сумма, подлежащая взысканию в рамках исполнительного производства, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется. В таком случае исполнитель обязан принять меры для исполнения решения за счет другого имущества должника", — отмечается в пункте 7 статьи 48 закона.
Впрочем, есть важный момент. Если у человека есть другая недвижимость или транспортные средства, арест могут наложить именно на это имущество даже при значительно меньшей задолженности.
В любом случае игнорирование долгов только ухудшает ситуацию. Со временем к делу может подключиться исполнительная служба, а снятие арестов со счетов и имущества часто обходится дороже и требует больше времени и усилий, чем своевременное погашение задолженности.
Ранее Новини.LIVE писали, что многие украинцы считают, что из-за долгов нельзя выехать за границу. На самом деле запрет на выезд действует не всегда — обычно он возможен только по решению суда или из-за невыполненных финансовых обязательств. Поэтому стоит знать, в каких случаях выезд из Украины могут ограничить.
Также Новини.LIVE сообщали, что предприниматели и обычные граждане должны своевременно уплачивать налоги. Если этого не делать, со временем обязательство превращается в долг. Однако в отдельных ситуациях такой долг могут признать безнадежным и списать.