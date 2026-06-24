Зарплаты учителей в июле: какие минимальные суммы получат педагоги

Зарплата учителей в Украине. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Педагогические работники в Украине могут рассчитывать на стабильную заработную плату. Закон предусматривает начисление должностного оклада плюс установление обязательных надбавок для учителей. Мы выяснили, что будет с их доходами в июле 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие минимальные зарплаты получат украинские учителя.

Каков должностной оклад учителей

Минимальное денежное вознаграждение рассчитывается на основе Единой тарифной сетки. Каждому педагогу присваивается соответствующий тарифный разряд со специальным коэффициентом. Чтобы узнать должностной оклад, необходимо умножить свой коэффициент на базовую ставку 3 470 грн.

По состоянию на июль 2026 года минимальная зарплата учителя в Украине будет находиться на таком уровне:

10 ТР — от 6 315 грн;

11 ТР — от 6 836 грн;

12 ТР — от 7 356 грн;

13 ТР — от 7 877 грн;

14 ТР — от 8 397 грн.

Это суммы до применения обязательного повышения на 40% в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 1749 и нескольких надбавок. Речь идет о доплате за работу в неблагоприятных условиях от 2 000 грн и надбавке 5% за престижность труда.

Сколько получат педагоги "на руки"

Диапазон минимального денежного обеспечения с учетом всех базовых повышений составляет 11 883-14 943 грн. Однако украинцы должны уплачивать налог на доходы физических лиц в размере 18% и военный сбор в размере 5%. После отчисления средств в государственный бюджет "на руки" учителям останется от 9 150 до 11 506 грн.

Стоит учесть, что денежное обеспечение увеличивается за счет различных надбавок. Среди них — за выслугу лет, ведение инклюзивного класса, проверку письменных работ, сертификацию, обслуживание компьютерной техники, классное руководство, почетное звание, работу в горной местности и др.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько минимально зарабатывают "на руки" молодые учителя в Украине. Мы рассчитали должностные оклады для педагогов 10-го и 11-го тарифного разряда. Суммы колеблются в диапазоне 6 315-6 836 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому из учителей начисляют надбавку в размере 20% к зарплате. Дополнительное денежное вознаграждение предусмотрено для педагогов, преподающих в инклюзивных классах. Надбавку устанавливают только за часы фактической работы.