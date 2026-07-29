Зарплаты, соцвыплаты и временная защита: что ждет украинцев в Польше в августе

Изменения для украинцев в Польше. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Многие украинцы планируют поездку в Польшу не с туристической целью, а для длительного проживания. Нашим гражданам необходимо заранее ознакомиться с изменениями и правилами пребывания за границей, дабы избежать потенциальных проблем. Мы выяснили, что ждет украинцев в Польше в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к чему следует готовиться украинцам в Польше с августа 2026 года.

Минимальная и средняя зарплата в Польше

Согласно информации на правительственном портале Республики Польша, минимальная заработная плата по состоянию на август 2026 года составляет 4 806 злотых брутто в месяц (около 56 800 грн). Это сумма до вычета обязательных налогов и сборов, а "на руки" сотрудники получают ориентировочно 3 605 злотых (42 500 грн).

Средние доходы в Польше зависят от квалификации, сферы деятельности, стажа работы и других факторов. Например, согласно подсчетам Главного статистического управления GUS, в июне показатель среднего заработка в корпоративном секторе достиг 9 401,58 злотых брутто (111 000 грн).

Что с выплатой 800+ для украинцев

Украинцы в Польше продолжат получать популярную финансовую выплату 800+, если выполнят обязательные условия программы. Наши граждане должны:

легально проживать на территории страны;

отдать ребенка в местный детский сад или школу;

быть официально трудоустроенными или заниматься предпринимательской деятельностью.

Однако в последнее время украинцы жалуются на приостановку уже назначенных выплат. В письмах от Учреждения социального страхования называют непонятную причину — расхождения в данных Пограничной службы относительно выезда с территории Польши.

В ZUS сообщили, что начисление средств возобновят после урегулирования вопроса с пограничниками, однако остается непонятным, сколько придется ждать возвращения выплат от государства и сколько семей затронула эта проблема.

Что обязательно нужно сделать в августе

На портале gov.pl граждан Украины предупредили, что до 31 августа 2026 года некоторые категории лиц должны обновить персональные данные в реестре PESEL UKR. Иначе существует угроза лишиться временной защиты с 1 сентября.

Это требование касается украинцев, которые ранее получили статус без действующего загранпаспорта или после оформления сменили свои документы. В остальных случаях обращаться в государственные органы для обновления информации не требуется.

Ранее Новини.LIVE писали, кого из украинцев могут не пустить в Польшу. Речь идет о случаях задержек на границе и отказах в пропуске. Мы узнали о пяти наиболее распространенных причинах, из-за которых наши граждане сталкиваются с этой проблемой.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие товары нельзя вывозить из Украины без декларирования. Речь идет о подтверждении происхождения вещей на границе, в частности валюты, ценных бумаг, банковских металлов и т. д. За уклонение от этого требования грозят суровые штрафы.