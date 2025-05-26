Зарплаты воспитателей 2025 — как оплачивают сверхурочную работу по новым нормам

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Оплата сверхурочного труда воспитателей детских садов остается одним из открытых вопросов в системе дошкольного образования. Если раньше она осуществлялась за рабочие часы, установленные в тарификационном списке, из расчета нормы педагогической нагрузки на ставку, то с января 2025 года заработали другие требования.

Необходимо ли дополнительно оплачивать часы, отработанные воспитателями в группе с детьми сверх нормы педагогической нагрузки, объяснили в Министерстве образования и науки Украины.

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До вступления в силу приказа МОН № 100, в соответствии с Инструкцией о порядке исчисления заработной платы работников образования, оплата труда педагогических работников осуществлялась за часы педагогической нагрузки, установленные в тарификационном списке, из расчета нормы педагогической нагрузки на ставку.

До 01.01.2025 норма педагогической нагрузки на ставку была определена для каждого педагогического работника и составляла:

для воспитателей общих групп — 30 часов в неделю;

для воспитателей инклюзивных и специальных групп — 25 часов в неделю.

С 01.01.2025 вступили в силу новые нормы педагогической нагрузки. Теперь этот показатель одинаков для воспитателей всех групп и составляет 25 часов в неделю.

Следовательно, с 01.01.2025 руководители заведений дошкольного образования имели право внести изменения в штатные расписания относительно увеличения количества штатных единиц воспитателей общих групп, поскольку таким работникам была уменьшена норма педагогической нагрузки с 30 часов в неделю до 25 часов.

Если такие изменения не были сделаны, а воспитатели работали с воспитанниками в группе 30 часов в неделю и получали заработную плату, рассчитанную за 30 часов педагогической нагрузки, то необходимо сделать перерасчет и дополнительно оплатить за часы, отработанные воспитателями в группе с детьми сверх нормы, установленной с 01.01.2025 года.

Как оплачивать часы замены воспитателя

При оплате труда воспитателю за часы замены временно отсутствующих педагогических работников применяется тот же порядок, который изложен выше.

В МОН обратили внимание, что часы замены временно отсутствующих педагогических работников не учитываются в норме рабочего времени и оплачиваются дополнительно в соответствии с требованиями законодательства.

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