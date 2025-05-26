Зарплати вихователів 2025 — як оплачують понаднормову роботу за новими нормами

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Оплата понаднормової праці вихователів дитячих садків залишається одним з відкритих питань у системі дошкільної освіти. Якщо раніше вона здійснювалася за робочі години, встановлені в тарифікаційному списку, з розрахунку норми педагогічного навантаження на ставку, то з січня 2025 року запрацювали інші вимоги.

Чи необхідно додатково оплачувати за години, відпрацьовані вихователями в групі з дітьми понад норму педагогічного навантаження, пояснили в Міністерстві освіти та науки України.

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До набрання чинності наказу МОН № 100, відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, оплата праці педагогічних працівників здійснювалася за години педагогічного навантаження, встановлені в тарифікаційному списку, з розрахунку норми педагогічного навантаження на ставку.

До 01.01.2025 норма педагогічного навантаження на ставку була визначена для кожного педагогічного працівника й становила:

для вихователів загальних груп — 30 годин на тиждень;

для вихователів інклюзивних і спеціальних груп — 25 годин на тиждень.

З 01.01.2025 набули чинності нові норми педагогічного навантаження. Тепер цей показник однаковий для вихователів усіх груп й становить 25 годин на тиждень.

Отже, з 01.01.2025 керівники закладів дошкільної освіти мали право внести зміни до штатних розписів щодо збільшення кількості штатних одиниць вихователів загальних груп, оскільки таким працівникам було зменшено норму педагогічного навантаження з 30 годин на тиждень до 25 годин.

Якщо такі зміни не були зроблені, а вихователі працювали з вихованцями у групі 30 годин на тиждень і отримували заробітну плату, розраховану за 30 годин педагогічного навантаження, то необхідно зробити перерахунок і додатково оплатити за години, відпрацьовані вихователями в групі з дітьми понад норму, встановлену з 01.01.2025 року.

Як оплачувати години заміни вихователя

При оплаті праці вихователю за години заміни тимчасово відсутніх педагогічних працівників застосовується той же порядок, який викладено вище.

В МОН звернули увагу, що години заміни тимчасово відсутніх педагогічних працівників не враховуються в нормі робочого часу та оплачуються додатково відповідно до вимог законодавства.

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