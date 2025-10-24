Что ждет финансы украинцев в ноябре — суммы зарплат, пенсий и налогов

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Ноябрь 2025 года принесет несколько финансовых нововведений, однако большинство вопросов, в частности относительно выплат для украинцев, останутся без изменений. Интересно узнать, что будет с минимальной зарплатой в последнем месяце осени, налоговой нагрузкой, пенсиями и т.д.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к чему готовиться украинцам в ноябре 2025 года.

Минимальная зарплата в ноябре

Согласно Закону "О Государственном бюджете на 2025 год", минимальная зарплата в ноябре останется на уровне 8 000 грн/мес. Однако после удержания обязательных налогов и сборов украинцы "на руки" получат меньшую сумму — около 6 160 грн (5% военного сбора и 18% НДФЛ).

Однако в проекте Госбюджета-2026, который приняли в первом чтении 22 октября, предусматривается увеличение минимальной зарплаты до 8 647 грн (с 1 января 2026 года). Учитывая налоги, сотрудники будут получать ориентировочно 6 658 грн. Конечно, в случае прохождения проектом финального голосования в ВРУ.

Минимальные и максимальные пенсии

На сайте Федерации профсоюзов Украины отмечается, что минимальный размер пенсионного обеспечения для работающих лиц пожилого возраста в 2025 году находится на уровне 2 361 грн. В ноябре изменения в суммах не предусматриваются. А неработающие пенсионеры как минимум получат:

3 758 грн — люди от 65 лет с полным стажем;

3 758 грн — лица старше 80 лет со стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин;

3 613 грн — пенсионеры в возрасте 70-79 лет с полным страховым стажем;

3 323 грн — люди до 70 лет с необходимым стажем или с инвалидностью І группы.

Для других категорий неработающих пенсионеров минимальная выплата в ноябре будет составлять 3 038 грн. А максимальный размер денежного обеспечения будет находиться на уровне 23 610 грн (десять прожиточных минимумов).

Что будет с налогами в ноябре

Налоговые ставки не изменятся в конце осени 2025 года. Суммы обязательных удержаний в государственный бюджет для ФЛП, сотрудников, работодателей и других плательщиков составят:

военный сбор — 5% от дохода, или 800 грн, или 1%;

единый социальный взнос — минимум 1 760 грн/мес;

единый налог — 302,80 грн (ФЛП 1 группы), 1 600 грн (ФЛП 2 группы), 5% от дохода (ФЛП 3 группы);

НДФЛ — 18% от дохода.

Однако некоторые категории граждан могут не платить налоги. Например, освобождение распространяется на действующих военнослужащих. Также существует льгота для ФЛП, зарегистрированных в зонах ведения боевых действий или на временно оккупированных территориях.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине хотят повысить социальные стандарты в 2026 году. Согласно проекту Госбюджета, минимальная зарплата может составлять 8 647 грн в месяц или 52 грн в час вместо нынешних 8 000 грн.

Также мы писали, какую сумму получают "на руки" сотрудники с минимальной зарплатой в Украине. Работодатели должны удерживать с выплат 5% военного сбора и 18% налога на доходы физических лиц.