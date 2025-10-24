Відео
Головна Економіка Зарплати, пенсії та податки — що буде з фінансами в листопаді

Зарплати, пенсії та податки — що буде з фінансами в листопаді

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 11:17
Оновлено: 10:52
Що чекає фінанси українців у листопаді — суми зарплат, пенсій та податків
Гроші в руках. Фото: УНІАН

Листопад 2025 року принесе кілька фінансових нововведень, однак більшість питань, зокрема щодо виплат для українців, залишаться без змін. Цікаво дізнатися, що буде з мінімальною зарплатою в останньому місяці осені, податковим навантаженням, пенсіями тощо.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до чого готуватися українцям у листопаді 2025 року.

Мінімальна зарплата в листопаді

Згідно з Законом "Про Державний бюджет на 2025 рік", мінімальна зарплата в листопаді залишиться на рівні 8 000 грн/міс. Однак після утримання обов’язкових податків і зборів українці "на руки" отримають меншу суму — близько 6 160 грн (5% військового збору та 18% ПДФО).

Водночас у проєкті Держбюджету-2026, який ухвалили в першому читанні 22 жовтня, передбачається збільшення мінімальної зарплати до 8 647 грн (з 1 січня 2026 року). Враховуючи податки, співробітники будуть отримувати орієнтовно 6 658 грн. Звісно, в разі проходження проєктом фінального голосування у ВРУ.

Мінімальні та максимальні пенсії

На сайті Федерації профспілок України зазначається, що мінімальний розмір пенсійного забезпечення для працюючих осіб похилого віку у 2025 році перебуває на рівні 2 361 грн. У листопаді зміни в сумах не передбачаються. А непрацюючі пенсіонери щонайменше отримають:

  • 3 758 грн — люди від 65 років із повним стажем;
  • 3 758 грн — особи старше 80 років зі стажем 20 років для жінок і 25 років для чоловіків;
  • 3 613 грн — пенсіонери віком 70-79 років із повним страховим стажем;
  • 3 323 грн — люди до 70 років із необхідним стажем або з інвалідністю І групи.

Для інших категорій непрацюючих пенсіонерів мінімальна виплата в листопаді буде становити 3 038 грн. А максимальний розмір грошового забезпечення перебуватиме на рівні 23 610 грн (десять прожиткових мінімумів).

Що буде з податками в листопаді

Податкові ставки не зміняться наприкінці осені 2025 року. Суми обов’язкових утримань у державний бюджет для ФОПів, працівників, роботодавців та інших платників становитимуть:

  • військовий збір — 5% від доходу, або 800 грн, або 1%;
  • єдиний соціальний внесок — мінімум 1 760 грн/міс.;
  • єдиний податок — 302,80 грн (ФОП 1 групи), 1 600 грн (ФОП 2 групи), 5% від доходу (ФОП 3 групи);
  • ПДФО — 18% від доходу.

Однак деякі категорії громадян можуть не сплачувати податки. Наприклад, звільнення поширюється на чинних військовослужбовців. Також існує пільга для ФОПів, зареєстрованих у зонах ведення бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні хочуть підвищити соціальні стандарти у 2026 році. Згідно з проєктом Держбюджету, мінімальна зарплата може становити 8 647 грн на місяць або 52 грн за годину замість нинішніх 8 000 грн.

Також ми писали, яку суму отримують "на руки" працівники з мінімальною зарплатою в Україні. Роботодавці повинні утримувати з виплат 5% військового збору та 18% податку на доходи фізичних осіб.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
