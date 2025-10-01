Лимит на зарплаты чиновников — Гетманцев предложил резко ограничить суммы

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Финансирование оборонных нужд в условиях полномасштабной войны должно быть справедливо поделено в обществе. Для этого необходимо ограничить уровень зарплат чиновников и установить лимит на ежемесячные выплаты.

Об этом заявил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в собственном Telegram-канале.

Лимит на зарплаты чиновников

Глава профильного комитета совместно со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком подали предложение к проекту Государственного бюджета на 2026 год по ограничению зарплаты чиновников лимитом 80 000 грн/мес. Однако нововведение, если его примут, не будет распространяться на лиц, имеющих отношение к мероприятиям по обеспечению национальной безопасности и обороны.

"Убежден, что в условиях военного положения справедливость является важнейшим элементом общественного договора. Именно поэтому считаю, что на время войны бремя финансирования оборонных нужд должно быть справедливо распределено", — констатировал Гетманцев.

Он пригласил своих коллег — народных депутатов — присоединиться к подписанию предложения.

Какая средняя зарплата в Украине

Разрыв между доходами чиновников и рядовых украинцев можно проследить по показателю средней зарплаты в Украине. По данным Пенсионного фонда, в августе сумма равнялась 19 813 грн/мес. По сравнению с июлем произошло сокращение на 642 грн.

"ПФУ утвержден показатель за август 2025 года средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии. Он составляет 19 813,71 грн", — говорится в сообщении.

В целом сумма снижается второй месяц подряд, поскольку в июне показатель находился на уровне 22 336 грн. В начале 2025 года средняя зарплата составляла 18 660 грн. Эти расчеты Пенсионный фонд осуществляет на основе информации Государственной налоговой службы, полученной в рамках межведомственного обмена.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине для комфортной жизни без экономии нужно от 40-50 тыс. грн на человека и от 100 тыс. грн для семьи с детьми. В Польше средняя "чистая" зарплата достигает 6-7 тыс. злотых, этого хватает одному человеку.

Также мы писали, какую сумму минимально получат "на руки" сотрудники в Украине. После вычета обязательных налогов из 8 000 грн — военного сбора и НДФЛ — остается около 6 160 грн.