Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Зарплаты чиновников — какой лимит хотят установить на 2026 год

Зарплаты чиновников — какой лимит хотят установить на 2026 год

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 11:10
Лимит на зарплаты чиновников — Гетманцев предложил резко ограничить суммы
Деньги в руках. Фото: УНИАН

Финансирование оборонных нужд в условиях полномасштабной войны должно быть справедливо поделено в обществе. Для этого необходимо ограничить уровень зарплат чиновников и установить лимит на ежемесячные выплаты.

Об этом заявил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в собственном Telegram-канале.

Реклама
Читайте также:

Лимит на зарплаты чиновников

Глава профильного комитета совместно со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком подали предложение к проекту Государственного бюджета на 2026 год по ограничению зарплаты чиновников лимитом 80 000 грн/мес. Однако нововведение, если его примут, не будет распространяться на лиц, имеющих отношение к мероприятиям по обеспечению национальной безопасности и обороны.

"Убежден, что в условиях военного положения справедливость является важнейшим элементом общественного договора. Именно поэтому считаю, что на время войны бремя финансирования оборонных нужд должно быть справедливо распределено", — констатировал Гетманцев.

Он пригласил своих коллег — народных депутатов — присоединиться к подписанию предложения.

Какая средняя зарплата в Украине

Разрыв между доходами чиновников и рядовых украинцев можно проследить по показателю средней зарплаты в Украине. По данным Пенсионного фонда, в августе сумма равнялась 19 813 грн/мес. По сравнению с июлем произошло сокращение на 642 грн.

"ПФУ утвержден показатель за август 2025 года средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии. Он составляет 19 813,71 грн", — говорится в сообщении.

В целом сумма снижается второй месяц подряд, поскольку в июне показатель находился на уровне 22 336 грн. В начале 2025 года средняя зарплата составляла 18 660 грн. Эти расчеты Пенсионный фонд осуществляет на основе информации Государственной налоговой службы, полученной в рамках межведомственного обмена.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине для комфортной жизни без экономии нужно от 40-50 тыс. грн на человека и от 100 тыс. грн для семьи с детьми. В Польше средняя "чистая" зарплата достигает 6-7 тыс. злотых, этого хватает одному человеку.

Также мы писали, какую сумму минимально получат "на руки" сотрудники в Украине. После вычета обязательных налогов из 8 000 грн — военного сбора и НДФЛ — остается около 6 160 грн.

Даниил Гетманцев деньги чиновники доходы зарплата
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации