Ліміт на зарплати чиновників — Гетманцев запропонував різко обмежити суми

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Фінансування оборонних потреб в умовах повномасштабної війни повинно бути справедливо поділено в суспільстві. Для цього необхідно обмежити рівень зарплат чиновників і встановити ліміт на щомісячні виплати.

Про це заявив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев у власному Telegram-каналі.

Реклама

Читайте також:

Ліміт на зарплати чиновників

Очільник профільного комітету спільно зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком подали пропозицію до проєкту Державного бюджету на 2026 рік щодо обмеження зарплати чиновників лімітом 80 000 грн/міс. Водночас нововведення, якщо його ухвалять, не буде поширюватися на осіб, які дотичні до заходів із забезпечення національної безпеки та оборони.

"Переконаний, що в умовах воєнного стану справедливість є найважливішим елементом суспільного договору. Саме тому вважаю, що на час війни тягар фінансування оборонних потреб має бути справедливо розподілений", — констатував Гетманцев.

Він запросив своїх колег — народних депутатів — приєднатися до підписання пропозиції.

Яка середня зарплата в Україні

Розрив між доходами чиновників і пересічних українців можна прослідкувати із показника середньої зарплати в Україні. За даними Пенсійного фонду, станом на серпень сума дорівнювала 19 813 грн/міс. Порівняно з липнем відбулося скорочення на 642 грн.

"ПФУ затверджено показник за серпень 2025 року середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії. Він становить 19 813,71 грн", — йдеться у повідомленні.

Загалом сума знижується другий місяць поспіль, оскільки в червні показник перебував на рівні 22 336 грн. На початку 2025 року середня зарплата становила 18 660 грн. Ці розрахунки Пенсійний фонд здійснює на основі інформації Державної податкової служби, отриманої в межах міжвідомчого обміну.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні для комфортного життя без економії потрібно від 40-50 тис. грн на людину та від 100 тис. грн для сім’ї з дітьми. У Польщі середня "чиста" зарплата сягає 6-7 тис. злотих, цього вистачає одній людині.

Також ми писали, яку суму мінімально отримають "на руки" працівники в Україні. Після вирахування обов’язкових податків із 8 000 грн — військового збору та ПДФО — залишається близько 6 160 грн.