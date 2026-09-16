Регистрация домов до 1992 года: могут ли дети приобрести право собственности

Люди возле дома. Фото: УНИАН

Упрощенная процедура оформления старого жилья не освобождает государственных регистраторов от проверки того, кто именно строил недвижимость в советское время. Если выяснится, что на момент завершения работ потенциальный владелец был ребенком, получить выписку о праве собственности не удастся из-за отсутствия полной дееспособности. В то же время для большинства граждан процедура внесения сведений о построенных до 1992 года объектах остается максимально упрощенной при определенных условиях.

Сайт Новини.LIVE выяснял, могут ли приобрести право собственности на дом, построенный до 1992 года, лица, которые на момент строительства были несовершеннолетними.

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Оформление домов без ввода в эксплуатацию

Для домов, построенных до 5 августа 1992 года, документ о приеме в эксплуатацию подавать не нужно. В этом случае регистратор получает из электронной системы сведения о технических характеристиках объекта и присвоении адреса.

Если адрес был присвоен ранее, заявитель предоставляет бумажный документ, подтверждающий присвоение адреса вне электронной системы. Если же право собственности на земельный участок уже внесено в реестр, указывается только его кадастровый номер, и отдельный документ об адресе не требуется.

Почему несовершеннолетним застройщикам откажут в регистрации

Законодательство определяет, что право собственности на вновь построенную недвижимость возникает с момента завершения строительства. Если заявитель утверждает, что самостоятельно построил дом в возрасте до 18 лет, когда он не обладал полной гражданской дееспособностью, правовых оснований для признания за ним права собственности нет. В таком случае государственный регистратор имеет законные основания для отказа в проведении регистрационных действий.

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Процедура проверки дееспособности государственным регистратором

При регистрации регистратор обязательно проверяет гражданскую правоспособность и дееспособность заявителя. А сама проверка граждан Украины осуществляется посредством запросов в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, что запрещено возводить постройки на собственном земельном участке без разрешения. Прежде чем приступать к работе, следует убедиться в добросовестной подготовке, которая включает получение специального паспорта, уведомление о начале деятельности и т. д. На собственном земельном участке украинцы могут без ограничений и лишних бюрократических процедур возводить навесы, беседки, палатки, лестницы, летние душевые, теплицы, гаражи, эстакады, скважины, туалеты, заборы, открытые и закрытые бассейны (с навесом), ворота, террасы, крыльца, погреба, колодцы и другие объекты.

Также Новини.LIVE рассказывали, как построить жилой дом площадью до 500 квадратных метров. Планирование и возведение собственного жилья требует не только финансовых и строительных ресурсов, но и строгого соблюдения юридических процедур. Если вы планируете построить частный дом на приусадебном участке площадью до 500 кв. м и высотой не более 2 этажей без учета мансарды, цоколя и подвала, процесс можно разделить на несколько последовательных этапов.