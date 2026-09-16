Реєстрація будинків до 1992 року: чи можуть діти набути право власності

Люди біля будинку. Фото: УНІАН

Спрощена процедура оформлення старого житла не звільняє держреєстраторів від перевірки того, хто саме будував нерухомість за радянських часів. Якщо з'ясується, що на момент завершення робіт потенційний власник був дитиною, отримати витяг про право власності не вдасться через відсутність повної дієздатності. Водночас для більшості громадян процедура внесення відомостей про збудовані до 1992 року об'єкти залишається максимально спрощеною за деяких умов.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, чи можуть набути право власності будинком до 1992 року особи, що на момент будівництва були неповнолітніми.

Реклама

Оформлення будинків без введення в експлуатацію

Для будинків, збудованих до 5 серпня 1992 року, документ про прийняття в експлуатацію подавати не потрібно. Тут реєстратор отримує з електронної системи відомості про технічні характеристики об'єкта та присвоєння адреси.

Якщо адреса надана раніше, заявник надає паперовий документ, що підтверджує присвоєння адреси поза електронною системою. Якщо ж право власності на земельну ділянку вже внесено до реєстру, зазначається лише її кадастровий номер, і окремий документ про адресу не вимагається.

Чому неповнолітнім забудовникам відмовлять у реєстрації

Законодавство визначає, що право власності на новозбудовану нерухомість виникає з моменту завершення будівництва. Якщо заявник стверджує, що самостійно збудував будинок у віці до 18 років, коли він не мав повної цивільної дієздатності, правових підстав для визнання за ним права власності немає. У такому разі державний реєстратор має законні підстави для відмови у проведенні реєстраційних дій.

Читайте також:

Процедура перевірки дієздатності державним реєстратором

Під час реєстрації реєстратор обов'язково перевіряє цивільну правоздатність та дієздатність заявника. А сама перевірка громадян України здійснюється через запити до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що заборонено зводити на власній земельній ділянці без дозволу. Перш ніж починати роботу, слід переконатися у добросовісній підготовці, яка включає отримання спеціального паспорта, повідомлення про старт діяльності тощо. На власній земельній ділянці українці можуть без обмежень і зайвих бюрократичних процедур зводити навіси, альтанки, намети, сходи, літні душові, теплиці, гаражі, естакади, свердловини, вбиральні, паркани, відкриті та закриті басейни (з накриттям), ворота, тераси, ґанки, погреби, криниці та інші об'єкти.

Також Новини.LIVE розповідали, як побудувати житловий будинок площею до 500 квадратних метрів. Планування та зведення власного житла вимагає не лише фінансових і будівельних ресурсів, а й суворого дотримання юридичних процедур. Якщо ви плануєте побудувати приватний будинок на присадибній ділянці площею до 500 кв. м та заввишки не більше 2 поверхів без урахування мансарди, цоколя і підвалу, процес можна поділити на декілька послідовних кроків.