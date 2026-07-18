Заработок на карбованцах: сколько стоят старые украинские купоны в 2026 году

Продажа купоно-карбованцев в Украине. Фото: Violity, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

За время независимости Украины выпускали разные купюры в обращение. Гривна как национальная валюта появилась лишь во второй половине 1996 года. До этого наши граждане пользовались купоно-карбованцами, а номинал купюр достигал 1 миллиона. Не помешает узнать, сколько коллекционеры готовы заплатить за старые бумажки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие цены на купоно-карбованцы устанавливают украинцы в 2026 году.

Сколько стоят купоно-карбованцы

Временную валюту ввели в обращение после распада Советского Союза, когда произошел отказ от рубля и возникла необходимость в собственных деньгах. Купоно-карбованцы сегодня считаются символом глубокого кризиса и стремительной инфляции, с которыми столкнулась украинская экономика в начале 90-х годов прошлого века.

У некоторых граждан до сих пор сохранились бумажные деньги тех времен. Коллекционеры и бонисты готовы заплатить за ценные экземпляры значительные суммы. Многие объявления о продаже публикуются на онлайн-аукционе Violity, а стоимость некоторых лотов превышает 100 000 грн.

Например, за пробные 5 карбованцев 1991 года, изготовленные в Великобритании, владелец запросил 110 000 грн. Купюра никогда не была в обращении, она отличается элементами ультрафиолетовой защиты и микропечатью, а также имеет высокий грейд (профессиональная оценка состояния сохранности банкноты).

Банкнота номиналом 5 карбованцев. Фото: скриншот

Поскольку инфляция с каждым годом увеличивалась и доходила до 10 000%, приходилось выпускать купюры крупных номиналов. Среди них — 1 млн купоно-карбованцев. Такая банкнота 1995 года стоит на Violity 15 000 грн. Другой пользователь онлайн-аукциона выставил на продажу аналогичную "бумажку" и установил цену всего 1000 грн.

Банкнота номиналом 1 млн карбованцев. Фото: скриншот

Купоно-карбованцы утратили статус платежного средства после официального введения в обращение гривны (2 сентября 1996 года). Украинцы могли обменять старые купюры на новые в соотношении 100 000 : 1. То есть за банкноту номиналом 1 млн карбованцев граждане получали 10 гривен.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие купюры доллара не принимают обменные пункты. Закон запрещает куплю-продажу иностранной валюты с признаками сильного износа или повреждения. Такие деньги можно лишь сдать на инкассо, заплатив банку за услугу.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине появится наличная валюта нового номинала. Национальный банк выпустит в обращение купюры по 2 000 грн с изображением поэта-шестидесятника Василия Стуса. Деньги появятся в продаже с 4 сентября 2026 года в банковских учреждениях.