Как передать имущество наследникам в 2025 году — завещание, дарение или договор пожизненного содержания

Люди подписывают документ. Фото: Pexels

Немало людей заранее задумываются над тем, как лучше распределить свое имущество, одновременно упрощая процедуру его получения для своих наследников. Это позволяет избежать длительного шестимесячного ожидания, необходимости сбора документов и возможных судебных споров, связанных с подтверждением наследственных прав.

О том, какой способ передачи имущества наследникам выбрать украинцам в 2025 году, объяснили на сайте Горской городской военной администрации.

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Как украинцы могут передать в собственность имущество

Одной из основных дилемм для владельцев имущества является выбор: составить договор дарения, заключить соглашение о пожизненном содержании или оставить завещание. Каждый из этих способов имеет свои особенности, а именно:

Завещание является документом, в котором завещатель выражает свою волю относительно распределения имущества после смерти. Договор дарения — это сделка, по которой одно лицо безвозмездно передает имущество другому. После этого собственность полностью переходит к новому владельцу. Это может быть как недвижимость, так и ценные бумаги или имущественные права. Договор пожизненного содержания обязывает одно лицо передать имущество другому, а взамен приобретатель обязуется обеспечить уход и материальную поддержку отчуждателя на всю его жизнь.

Чем отличаются документы

Все эти сделки имеют общую черту — переход права собственности, но отличаются временем перехода этого права:

При дарении имущество переходит сразу. При завещании право на имущество возникает лишь после смерти собственника. При пожизненном содержании приобретатель становится собственником имущества после оформления договора, но с определенными ограничениями по пользованию им.

Кроме момента перехода прав, есть и другие нюансы. Например, договор дарения является безвозмездным и не предусматривает обязанностей для одариваемого. Что касается завещания, его можно отменить или изменить в любой момент, а каждое новое завещание автоматически отменяет предыдущее. В то же время договор пожизненного содержания накладывает на приобретателя обязательства обеспечивать отчуждателя содержанием, даже если имущество будет случайно повреждено.

Что выбрать украинцам

Подытоживая, выбор между этими тремя сделками зависит от желаний собственника имущества. Если цель — передать имущество безвозмездно уже сейчас, то оптимальным выбором является договор дарения. Если нужно материальное обеспечение — договор пожизненного содержания. А для распоряжения имуществом после смерти лучше всего подходит завещание.

Ранее мы писали, что в Украине недвижимость можно получить не только через покупку или наследование, но и через дарение. Это касается квартир, домов, гаражей и земельных участков.

Также мы рассказывали, что для многих украинцев наследство ассоциируется с передачей имущества и ценностей, но стоит помнить, что вместе с ними могут достаться и долги. Некоторые права и обязанности вообще не передаются в наследство. Поэтому перед принятием наследства следует тщательно оценить все условия.