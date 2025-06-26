Железная дорога из Украины в ЕС — когда начнут курсировать прямые поезда

Поезд на вокзале. Фото: УНИАН

В Европейском союзе поезда курсируют по путям, которые отличаются от тех, что сейчас проложены в Украине. А потому напрямую, без пересадки, украинцы выехать за границу не могут. Однако вскоре это должно измениться.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Александр Кава в интервью Укринформ.

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Уже в июле в Ужгороде планируют запустить новую железнодорожную колею европейского стандарта. Она позволит украинцам без пересадок и задержек на границе путешествовать в Будапешт, Вену, Братиславу и Кошице.

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По словам Александра Кавы, этот проект — не только удобство для путешественников, но и важный шаг к интеграции украинского транспорта с европейским.

Благодаря новой инфраструктуре пассажиры смогут экономить время и избегать пересадок. Работы в Ужгороде уже на финальной стадии, а подготовка к строительству аналогичных путей продолжается во Львове и Черновцах.

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В ближайшие годы к евроколеям также присоединится Луцк. Всего за 4-5 лет планируется создать стабильное железнодорожное сообщение между Украиной и странами ЕС.

Перейдет ли Украина полностью на пути европейского образца

Вместе с тем политик подчеркнул, что полностью отказываться от широкой колеи, которая используется в Украине (1520 мм), нецелесообразно. Например, в Финляндии такая же система, и ее не планируют менять.

К тому же широкая колея лучше подходит для грузовых перевозок — позволяет транспортировать более тяжелые поезда, что выгоднее для логистики.

Еще одно важное направление — развитие контейнерной инфраструктуры. Благодаря увеличению количества терминалов на границе процесс перегрузки между различными типами путей стал проще. Это уменьшает потребность в массовом строительстве новых линий, но в то же время обеспечивает эффективную интеграцию с ЕС.

Кстати, вагоны в Украине шире, чем в Европе: до 3,5 метра против 2,8 метра, поэтому украинские поезда могут быть более комфортными для пассажиров.

Ранее мы писали, что для выезда за границу украинцы часто выбирают автобусы. В то же время иногда пассажиру могут отказать в посадке — такие ситуации случаются редко, но основания для этого четко прописаны в правилах и законах.

Также мы рассказывали, что после остановки авиарейсов поезда стали основным способом путешествий между городами Украины. Ежедневно тысячи людей пользуются железной дорогой, но не все знают, что кроме самой поездки можно бесплатно получить несколько дополнительных услуг.