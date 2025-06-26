Залізниця з України в ЄС — коли почнуть курсувати прямі потяги

Потяг на вокзалі. Фото: УНІАН

У Європейському Союзі потяги курсують коліями, які відрізняються від тих, що наразі прокладені в Україні. А тому напряму, без пересадки, українці виїхати за кордон не можуть. Однак невдовзі це має змінитись.

Про це повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава в інтерв’ю Укрінформ.

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Вже у липні в Ужгороді планують запустити нову залізничну колію європейського стандарту. Вона дозволить українцям без пересадок та затримок на кордоні подорожувати до Будапешта, Відня, Братислави та Кошице.

За словами Олександра Кави, цей проєкт — не лише зручність для мандрівників, а й важливий крок до інтеграції українського транспорту з європейським.

Завдяки новій інфраструктурі пасажири зможуть економити час і уникати пересадок. Роботи в Ужгороді вже на фінальній стадії, а підготовка до будівництва аналогічних колій триває у Львові та Чернівцях.

У найближчі роки до євроколії також приєднається Луцьк. Загалом за 4–5 років планується створити стабільне залізничне сполучення між Україною та країнами ЄС.

Чи перейде Україна повністю на колії європейського зразка

Разом із тим політик наголосив, що повністю відмовлятися від широкої колії, яка використовується в Україні (1520 мм), недоцільно. Наприклад, у Фінляндії така ж система, і її не планують змінювати.

До того ж широка колія краще підходить для вантажних перевезень — дозволяє транспортувати важчі потяги, що вигідніше для логістики.

Ще один важливий напрямок — розвиток контейнерної інфраструктури. Завдяки збільшенню кількості терміналів на кордоні процес перевантаження між різними типами колій став простішим. Це зменшує потребу в масовому будівництві нових ліній, але водночас забезпечує ефективну інтеграцію з ЄС.

До речі, вагони в Україні ширші, ніж у Європі: до 3,5 метра проти 2,8 метра, тож українські потяги можуть бути комфортнішими для пасажирів.

Раніше ми писали, що для виїзду за кордон українці часто обирають автобуси. Водночас іноді пасажиру можуть відмовити в посадці — такі ситуації трапляються рідко, але підстави для цього чітко прописані у правилах і законах.

Також ми розповідали, що після зупинки авіарейсів поїзди стали основним способом подорожей між містами України. Щодня тисячі людей користуються залізницею, але не всі знають, що окрім самої поїздки можна безплатно отримати кілька додаткових послуг.