Массовые штрафы для ФЛП — что будет за неправильное использование РРО

Банковская карта и терминал. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Физических лиц-предпринимателей штрафуют на крупные суммы по результатам документальных и фактических проверок. Чтобы не допустить финансовых потерь, необходимо следить за соблюдением кассовой дисциплины. Из-за неправильного использования регистратора расчетных операций (РРО) можно нарваться на административное взыскание.

Штрафы прописаны в законе "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

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Что будет за отсутствие РРО

Большинство ФЛП, которые занимаются торговлей и предоставлением услуг, должны установить РРО в точках продаж. Иначе налоговики оштрафуют на 100% суммы нарушения (на 150% за второй и каждый последующий случай). Такой размер финансовой ответственности применяют в случае:

выдачи чеков на неполную сумму;

проведения чеков через нефискальный режим РРО или ПРРО;

просрочки срока действия устройства;

выдачи расчетного документа по старой форме;

неправильного указания реквизитов;

невыдачи чека (отсутствие РРО).

Отдельно существует статья 163-15 Кодекса об административных правонарушениях, которая определяет штраф за отсутствие возможности рассчитаться безналичным способом. Другими словами, это дополнительная санкция за неустановку РРО — от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 700 до 3 400 грн). Повторное нарушение в течение года — штраф от 8 500 до 17 000 грн.

Другие штрафы, связанные с РРО

Используя регистратор расчетных операций, необходимо правильно открывать и закрывать смену. Не стоит часто подавать нулевые z-отчёты (если не было продаж в течение торгового дня), ведь это может привлечь внимание контролирующего органа, который придёт с проверкой.

Закон требует, чтобы ФЛП своевременно закрывали смены — не позднее чем через 24 часа с момента открытия. В случае нарушения налоговики начислят штраф в размере 510 грн. Многие украинские провайдеры предлагают ПРРО с автоматическим закрытием, что удобно в эксплуатации.

Дополнительно продавцов могут оштрафовать за отсутствие штрихового кода в чеке на акцизные товары. Размер финансовой санкции составляет 5 100 грн.

И напоследок, надо помнить об ограничении на выдачу чеков за оплату наличными. В Положении о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине № 148 говорится, что запрещено печатать чек за наличную оплату свыше 50 000 грн (для юридических лиц — свыше 10 000 грн). Штраф за такое — 1 700 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые клиенты ПриватБанка жаловались на проблемы с использованием программного регистратора расчетных операций "Касса". Из-за технической ошибки в оборудовании предприниматели ежемесячно теряли деньги.

Также мы писали, что украинцам запрещено разводить костры на балконах, в лесах и парках, на детских площадках и во дворах многоэтажек. За нарушение правил пожарной безопасности грозит немалая штрафная санкция.